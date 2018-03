Schneechaos sorgte für schlimme Unfälle

Am Dienstag beginnt der astronomische Frühling, dennoch scheint das den Winter wenig zu kümmern. Nach wie vor herrscht Schneetreiben und aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse kommt es immer wieder zu Unfällen auf Österreichs Straßen.

Umfrage Freuen Sie sich schon auf das Frühlingswetter? Ja und wie!

Mir ist das Wetter relativ egal.

Nein, ich mag die Kälte.

Am späten Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Edlitz zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Südautobahn (A2) Richtung Wien zwischen Grimmenstein und dem Knoten Seebenstein gerufen. Bei dichten Schneetreiben geriet ein Pkw auf Höhe Gleissenfeld ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Leitschiene. In Folge kam der Pkw schwer beschädigt quer auf der Überholspur zum Stillstand.

Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Nach der Absicherung durch die Autobahnpolizei wurde der schwer beschädigte Unfallwagen mittels Kran von den Florianis geborgen. Die Unfallstelle war für rund 45 Minuten gesperrt.

Massen-Crash im Mühlviertel

Auch in Oberösterreich ereignete sich aufgrund der rutschigen Fahrbahn gegen 17 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße (L503) ein schwerer Crash mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Einer der Lenker war im Wagen eingeklemmt und musste aus dem Unfallwrack befreit werden. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

Unfälle auch im Pinzgau

Am Montagmorgen war ein Mann mit seinem Pkw auf der Felbertauernstraße in Richtung Lienz unterwegs. Bei einer langgezogenen Linkskurve kam er bei winterlichen Verhältnissen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine an die Fahrbahn angrenzende Steinmauer. Der Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mittersill aus dem Pkw geborgen. Der 63-Jährige und seine Beifahrerin verletzten sich unbestimmten Grades und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Ein 20-jähriger Pinzgauer ist zudem auf der Mittersiller Straße in Richtung Zell am See verunglückt. In einer langgezogenen Linkskurve überholte er einen 44-jährigen Lenker, geriet dabei ins Schleudern und touchierte den Pkw des 44-Jährigen. Beide Autos kamen rechts von der Fahrbahn ab und stürzten eine zirka drei Meter hohe Böschung hinunter. Beide Lenker verletzten sich unbestimmten Grades und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

(red)