Schweizer Schnee-Chaos kommt nach Österreich

In vielen Teilen der Schweiz kommt es am Sonntag zu Störungen im Bahnverkehr wegen der heftigen Schneefälle und der akuten Lawinengefahr. So ist etwa Zermatt von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schnee-Walze bewegt sich nun auf Österreich zu, auch hier werden in vielen Teilen des Landes extrem starke Schneefälle erwartet.

Der Sonntag startet dicht bewölkt und an der Alpennordseite und im Osten fällt zunächst verbreitet Schnee. Im Tagesverlauf lässt der Schneefall nach, legt Pausen ein und die Wolken lockern etwas auf. Vom Tennengau bis zum Mariazellerland schneit es hingegen auch am Nachmittag noch teils kräftig. Trocken und oft sonnig verläuft der Tag dagegen vom Lienzer Becken bis zum Südburgenland. Auch in Wien schneit es am Vormittag bis zur Mittagszeit leicht.

Schnee bis nach Wien zum Wochenstart

Das Schneetreiben setzt sich auch in der Nacht und am Montag fort. Zunächst zeigt sich im Osten und Südosten die Sonne, sonst dominieren bereits die Wolken und im Westen regnet und schneit es verbreitet. Im Laufe der zweiten Tageshälfte breitet sich der Schneefall allmählich auch auf die Osthälfte des Landes aus. Die Schneefallgrenze liegt hier in tiefen Lagen, im Westen steigt sie bei lebhaft auffrischendem Westwind hingegen allmählich gegen 1400 Meter an.

Der Dienstag beginnt dicht bewölkt und an der Alpennordseite sowie im Nordosten fällt anfangs noch etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West zwischen tiefen Lagen und 1300 Meter und steigt tagsüber überall an. Am Nachmittag gehen im östlichen Bergland letzte Schauer nieder, sonst lockern die Wolken etwas auf. Bei nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 0 Grad im äußersten Osten und +8 Grad in Vorarlberg.

Warme Wochenmitte erwartet

Am Mittwoch stellt sich im Westen und Süden des Landes überwiegend sonniges Wetter ein. Im Morden und Osten sind zunächst noch kompakte Wolken unterwegs, auch hier steigen im Tagesverlauf die Chancen auf ein paar sonnige Abschnitte an. Längere trüb bleibt es aus heutiger Sicht im Weinviertel. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest bis Südost werden 2 bis 11 Grad erreicht mit den höchsten Werten im Rheintal.

