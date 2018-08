So schön regnete es Sternschnuppen

Bereits in der Nacht zum Sonntag huschten viele Sternschnuppen über den Himmel, der Höhepunkt des Meteorstroms der Perseiden war aber in der Nacht auf Montag. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde waren auch am Himmel über Österreich zu sehen.

Am besten waren die Sommer-Sternschnuppen am späten Abend und in den frühen Morgenstunden zu beobachten. Ihren Namen haben die Perseiden vom Sternbild Perseus, in dem der scheinbare Ausgangspunkt des Meteorstroms liegt. Die Perseiden sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom, der in den Tagen um den 12. August ein deutliches Maximum an Sternschnuppen aufweist.

Auch in den Tagen danach sind nach Mitternacht noch meist zehn bis 30 Perseiden pro Stunde zu sehen. Die Perseiden gehören zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen und haben in der Geschichte einige Ausnahmeereignisse hervorgebracht.

