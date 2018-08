So verraten Ihnen Grillen die aktuelle Temperatur

Es fehlt nicht in der jetzigen Hitzewelle: Das Zirpen von Grillen ist im Sommer ein vertrautes Geräusch. Mit einer einfachen Formel kann man anhand daran sogar die Lufttemperatur ermitteln.

Grillen als Thermometer? Mit relativ geringfügiger Gehirnakrobatik geht das. Denn die Körperfunktionen von Grillen verändern sich wie bei anderen Insekten auch durch veränderte Lufttemperatur. Denn wie alle Insekten sind Grillen kaltblütig und nehmen die sie umgebende Temperatur an.

Je wärmer, desto häufigeres Zirpen

Ist es wärmer, laufen die Körperfunktionen – wie auch Bewegungen – schneller ab, die Grillen sind aktiver. Die sogenannte Arrhenius-Gleichung bestimmt, wie hoch die Temperatur sein muss, damit bestimmte Prozesse ablaufen können. Das Zirpen ist ein Lockruf, den Grillen absondern, um Weibchen anzuziehen. Je öfter eine Grille diesen vollführt, desto höher ihre Chancen.

Da Grillen also bei erhöhter Temperatur häufiger Zirpen, kann man aus der Häufigkeit des Zirpens die Lufttemperatur ableiten. Die Formel dafür ist sehr simpel. Um die Temperatur in Grad Celsius zu errechnen, zählt man das Zirpen einer einzelnen Grille in einem Intervall von 25 Sekunden.

Die genaue Formel

Um den Zufallsfaktor möglichst auszuschließen, sollte man mehrere Intervalle messen und dann einen Durchschnittswert verwenden. Diesen Durchschnittswert dividiert man durch die Zahl 3 und addiert die Zahl 4. Das sollte die Lufttemperatur in Grad Celsius ergeben.

Die Formel:

- Zirpen in 25-Sekunden-Intervall messen

- Durchschnittswert durch 3 teilen

- die Zahl 4 hinzufügen

Es gibt jedoch Unterschiede zwischen verschiedenen Grillenarten. Das Verhältnis von Zirpen und Temperatur ist leider nicht bei allen gleich zutreffend. Die Grillen-Art Oecanthus fultoni ist jedoch so präzise, dass sie sogar den Namen "Thermometer-Grille" trägt. Sie kommt allerdings nur in Nordamerika in freier Wildbahn vor.

Die aktuelle Hitze-Lage in Österreich finden Sie hier in unserem LIVE-TICKER >>



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)