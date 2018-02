Star-Anwältin will die ORF "Vorstadtweiber" klagen

Montagabend in Wien. Knapp 23 Minuten lang darf sich der Prosecco erwärmen. Dann schäumt der Vorstadt-Reiber auf. Auch die bekannte Juristin Astrid Wagner hat es sich auf der Couch bequem gemacht. Sie beantwortet am Handy noch einige Mails. Nebenbei läuft die ORF-Serie „Vorstadtweiber“ im Fernsehen. „Auf einmal zeigen die eine Anwaltsszene – da schauen Juristin zwangsläufig genauer hin“, erzählt Wagner.

Die Aufreger-Szene: Thomas Stipsits und Juergen Maurer lederten im ORF los. (Bild: ORF) Die Aufreger-Szene: Thomas Stipsits und Juergen Maurer lederten im ORF los. (Bild: ORF)

Der "Psychopathinnen"-Sager

Plötzlich – und aus dem Nichts – der für sie schwer begreifliche Dialog. Anwalt Thomas Stipsits, der im TV nicht in allen Belangen die Unschuld von Juergen Maurer verteidigen will, fragten den Delinquenten: „Weißt du, wie ich mir manchmal vorkomme? Wie eine von diesen Psychopathinnen, die in den Unterweger verliebt waren.“ Maurer schießt giftig zurück „Ach, machst jetzt einen Serienmörder aus mir?“

Wagner: "Ich fordere Entschuldigung"

Auch Astrid Wagner, einstige Geliebte des Prostituierten-Killers Jack Unterweger, muss schlucken. Zur einstigen Liebelei steht Wagner. Zum "Wag-Narr" will sie sich dennoch nicht machen lassen: „Schon gar nicht vor 734.000 Zusehern. Ich habe die Romanze mit Jack in meinen Büchern ‚Verblendet‘ und ‚Aug in Aug mit dem Bösen‘ aufgearbeitet und dabei nichts beschönigt – aber so eine derbe Beschimpfung lass ich mir nicht bieten.“

Die Juristin fordert nun eine Entschuldigung der zuständigen TV-Direktorin Kathrin Zechner. „Sollte sie sich zieren, behalte ich mir rechtliche Schritte vor.“

Titelvorschlag für die nun drohende Episode: Vorstraf-Weiber …