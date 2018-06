11 km Stau nach Sperre der Westautobahn

Laut ÖAMTC krachte gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen ein Sattelkraftfahrzeug auf der West Autobahn (A1) Höhe Salzburg Flughafen in Richtung Wien in die Leitplanke.

"Wegen herumliegenden Betonteilen und Treibstoffaustritt musste sowohl die Autobahn also auch die Abfahrt zum Flughafen in Richtung Wien komplett gesperrt werden", so die Verkehrsexperten.

Die Staus reichten mit steigender Tendenz auf der Tauern Autobahn (A10) bis Anif, auf der West Autobahn (A1) bis Siezenheim zurück. Auch auf der B1 ab Salzburg West Richtung Flughafen musste mit entsprechenden Zeitverzögerungen gerechnet werden.

Der ÖAMTC empfahl allen Verkehrsteilnehmern großräumig auszuweichen.

