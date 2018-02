Stau-Chaos droht wegen Semesterferien

Der Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien geht am kommenden Wochenende in die dritte Runde. Während in der Steiermark und Oberösterreich sowie Teilen der Niederlande die Ferien beginnen, enden diese im Burgenland, Kärnten, Salzburg und Tirol sowie den deutschen Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland. Zusätzlich findet die Häuselbauermesse in Klagenfurt statt.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Wie immer werden die Staus im Reiseverkehr am Samstag die längsten und meisten des Wochenendes sein. Sehr viel Geduld wird auf den Transitstrecken im Westen und an den Autobahngrenzen zu Deutschland von morgens bis spät nachmittags gefragt sein.

Strecken mit Staupotenzial

• West Autobahn (A1) zwischen Salzburg und dem Grenzübergang am Walserberg

• Süd Autobahn (A2) vor Baustellenbereichen zwischen Klagenfurt und dem Packsattel

• Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau

• Inntal Autobahn (A12) zwischen dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und Wiesing

• Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon

• Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und der Mautstelle St. Jakob

• Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen

• Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden, insbesondere vor dem Schönbergtunnel

• Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen in Bayern, insbesondere vor dem Lermooser- und dem Grenztunnel Füssen

• Loferer Straße (B178) zwischen dem Steinpass und Wörgl

• Eiberg Straße (B173) zwischen Kufstein und Söll

• Tiroler Straße (B171) zwischen Kufstein und Kiefersfelden

• Zillertal Straße (B169) zwischen Schlitters und Mayrhofen

• Gasteiner Straße (B167) zwischen Lend und Bad Gastein

Häuselbauermesse in Klagenfurt

Von Freitag bis Sonntag wird das Messegelände in Klagenfurt zum Mekka für Häuselbauer oder Interessierte an der Renovierung von Häusern oder Wohnungen. Die Baufachmesse findet heuer bereits zum 31. Mal statt. Staus rund um das Messegelände scheinen vor allem am Samstag und Sonntag beinahe unvermeidlich. Auch die Parkplatzsuche könnte zur Herausforderung werden.

Am Gelände stehen rund 1.350 Stellplätze zur Verfügung. Diese werden erfahrungsgemäß relativ rasch belegt sein. Daher ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem mit dem Zug sehr empfehlenswert. Der Hauptbahnhof in der Innenstadt ist knapp 10 Gehminuten vom Messegelände entfernt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)