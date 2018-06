Ferienbeginn beschert Stau-Wochenende

Der Sommerstart wird uns etwas vom nasskühlen Wetter vermiest. Während wochentags meist nur regnerische 20 Grad warten, zeigt sich zumindest das Wochenende wieder etwas freundlicher. Laut derzeitiger Wettervorhersagen dürften sich mit Samstag die Temperaturen wieder nach oben bewegen.

Das trifft sich für die Schüler aus Niederösterreich, dem Burgenland und aus Wien natürlich mehr als hervorragend. Denn kaum halten sie am Freitag das Zeugnis in Händen, geht es für viele auch schon in Richtung Süden. Dazu gesellen sich auch zahlreiche Urlauber aus Deutschland, denn auch in Bremen, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt beginnen die Sommerferien.

Staus und stundenlange Wartezeiten sind deshalb bereits am Freitagnachmittag vorprogrammiert. Vor allem auf den Wiener Stadtausfahrten, der Altmannsdorfer Straße, der Triester Straße, der Westausfahrt und auf den Stadtautobahnen (Südosttangente, Donauuferautobahn, Ostautobahn), sowie der Südautobahn scheinen lange Verzögerungen beinahe unvermeidlich.

Lange Wartezeiten

Auch am Samstag ist definitiv mit langen Wartezeiten im Fahrzeug zu rechnen. "Die Staus auf den Transitrouten im Westen Österreichs werden auch die stärksten Nerven massiv strapazieren“", so Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

Besonders oft dürfte in den Stauberichten die Brennerautobahn (A13), die Inntalautobahn (A12) und die Fernpassstraße (B179) aufscheinen. Viel Geduld wird auch aufgrund der Polizeikontrollen an den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden in Tirol und am Grenzübertritt Walserberg in Salzburg erforderlich sein.

Am Sonntag wird sich ein ähnliches Bild auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich zeigen, weshalb der ARBÖ empfiehlt, die Urlaubsfahrt zu atypischen Zeiten zu beginnen.

Die Bilder des Tages

(red)