Ungebrochen starker Reiseverkehr am Sonntag

Brennpunkt in Österreich war bis zum frühen Sonntagnachmittag die Fernpassstraße (B179) in Tirol: "Eine Stunde dreizehn Minuten beträgt die aktuelle Fahrtzeit vom Grenztunnel Füssen bis Reutte Süd", berichtet ÖAMTC-Verkehrsexperte Michael Unterrainer. "Das bedeutet, dass Autofahrer für die rund dreizehn Kilometer über eine Stunde Zeitverlust in Kauf nehmen müssen."

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Auch in der Gegenrichtung war starker Verkehr spürbar:

Abschnittsweise standen die Kolonnen von Nassereith bis zum Fernsteinsee und weiter nördlich zwischen Bichlbach und Reutte.

Der Rückreiseverkehr machte sich auch in Salzburg bemerkbar: Die Wartezeit vor dem Grenzübergang Walserberg auf der A1 betrug nach Angaben des Clubs rund eine Stunde. Die Staus reichten zeitweise bis Grödig auf der A10 zurück.

Staus in Richtung Süden

"In den nächsten Stunden werden wir allerdings auch auf der Tauern Autobahn mit Staus in Fahrtrichtung Süden rechnen müssen", so Unterrainer. "Denn zwischen München und Rosenheim herrscht sehr dichter Verkehr. Auf einer Länge von 15 Kilometern gibt es Stopp-an-Go-Verkehr."

In Kärnten an der slowenischen Grenze müssen Urlauber auf slowenischer Seite ebenfalls länger auf die Einreise warten.

Aufgrund des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg hatten Autoclubs schon vorab vor dem enorm starken Reiseverkehr an diesem Wochenende gewarnt – die Stau-Hotspots sind im Video zu sehen:

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)