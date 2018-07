Urlauber stecken in kilometerlangen Staus

Wie befürchtet sorgte der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg auf Österreichs Straßen für Mega-Staus. Autoclubs hatten für dieses Wochenende schon vorgewarnt. Es sei der vorläufige Höhepunkt im Sommerreiseverkehr zu erwarten.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Die prognostizierten Hotspots: A 14 Rheintal/Walgau Autobahn, S 16 Arlberg Schnellstraße, A 12 Inntal Autobahn, A 13 Brenner Autobahn, A 11 Karawanken Autobahn, A 9 Pyhrn Autobahn sowie die A 4 Ost Autobahn. Bis Ende August ist darüber hinaus auch mit ständigem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Tatsächlich brauchen Autofahrer viel Geduld, in mehreren Bundesländern wurden Staus und Verzögerungen gemeldet. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es zu dichtem Kolonnenverkehr, berichtet der ÖAMTC.

Die Wartezeit vor der Grenze bei Suben (A3/A8) betrug eine dreiviertel Stunde. Auf der deutschen A8 ging es teilweise ab Traunstein nur im Schritttempo voran. In Salzburg stockte der Verkehr abschnittsweise auf der Tauern Autobahn (A10) vom Walserberg bis Anif, in weiterer Folge zwischen Hüttau und dem Tauerntunnel sowie vor der Mautstelle St. Michael.

In Kärnten baute sich vor dem Karawankentunnel ein rund sieben Kilometer langer Stau auf, der Zeitverlust belief sich hier auf gut eine Stunde.

Lange Grenzwartezeiten

Noch mehr Geduld benötigten die Autofahrer allerdings in Slowenien vor den Grenzübergängen zu Kroatien, so der ÖAMTC. So betrug der Zeitverlust auf der Strecke von Ptuj bis zum Grenzübergang Macelj Richtung Zagreb zeitweise zwei Stunden, von Laibach kommend warteten die Reisenden gut eineinhalb Stunden vor dem Grenzübergang Obrežje.

Im Lauf des Samstagvormittags nahm auch der Verkehr auf anderen Transitrouten zu. So ließen Autofahrer in Richtung Süden auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus Zeit liegen, weiter südlich wurde der Verkehr vor dem Bosrucktunnel nur mehr blockweise abgefertigt.

Auf der Ost Autobahn (A4) führten Unfälle zu Verzögerungen auf dem Weg nach Ungarn: Bereits in der Früh ereignete sich ein Unfall unmittelbar vor der Grenze bei Nickelsdorf. Mit knapp drei Kilometer Länge hielt sich der Stau noch in Grenzen. Am Vormittag baute sich nach einem Crash im Bereich des Parkplatzes Maria Ellend in kurzer Zeit ein Stau von rund sieben Kilometern Länge auf, obwohl die Unfallstelle rasch wieder geräumt war.

Gegen 10 Uhr machten sich dann auch die Heimreisenden bemerkbar: Auf der Tauern Autobahn gab es nach Informationen des Clubs vor der Mautstelle St. Michael einen kurzen Rückstau in Richtung Salzburg, vor dem Grenzübergang Walserberg betrug die Wartezeit eine halbe Stunde. Auch auf der Inntal Autobahn (A12) kam es vor Kufstein zu ersten Verzögerungen.

Aktuell kommt es hier noch zu Verkehrsbehinderungen:

>>> Mitten im Reiseverkehr ist auch noch ein Unfall passiert. Auf der A13 Richtung Innsbruck gibt es deshalb 5 Kilometer Stau und fast eine Stunde Wartezeit.

>>> Auf der A1 Richtung Rosenheim staut es sich an der Staatsgrenze Walserberg wegen der Grenzkontrollen durch die deutsche Polizei.

>>> Auch im Bereich der Einreise Walserberg, in Fahrtrichtung Salzburg und im Bereich der Einmündung der Rampe 2 in die A10, (Fahrtrichtung Villach) kommt es zu Stauungen.

>>> Auf der A8, der Innkreis Autobahn in Richtung Passau gibt es an der Staatsgrenze Suben bei der Ausreise aus Österreich wegen Polizeikontrollen verzögerten Verkehr.

>>> Auf der Tauernautobahn (A 10) meldet der ÖAMTC seit dem Vormittag Blockabfertigung vor dem Katschberg Tunnel in Fahrtrichtung Süden. Laut Asfinag reicht der Stau etwa 2 Kilometer.

>>> Auf der Karawanken Autobahn (A 11) staut es sich an der Staatsgrenze auf slowenischer Seite. Asfinag meldet hier 6,5 Kilometer Stau und knapp eine Stunde Zeitverlust.

>>> Eine Stunde länger brauchen Autofahrer auf der Fernpass Straße zwischen dem Grenztunnel Füssen und Heiterwang in beiden Richtungen. Laut Asfinag wird sich die Situation nicht vor dem Abend beruhigen.

Die aktuellen Verkehrsbehinderungen finden Sie hier >>>

Die Bilder des Tages:

