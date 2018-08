Wo Sie die Perseiden am besten sehen können

Vollmond, Blutmond und jetzt Perseiden-Nacht. Diesen Sommer kommen wir aus dem Himmel-Schauen gar nicht mehr heraus. Zwischen 12. August, 22 Uhr, und 13. August, 6 Uhr, werden unzählige Sternschnuppen den Himmel über Österreich erhellen. Ein wunderschönes Himmelsspektakel, das sich jedes Jahr im August ereignet.

Wir zeigen Ihnen wo Sie die Sternschnuppen am besten beobachten können und worauf dabei zu achten ist.

Dunkel, wolkenlos, liegend

Was braucht es um die Perseiden zu sehen? "Nichts als das bloße Auge", klärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WWA) auf. Grundsätzlich eignet sich ein wolkenloser, dunkler Ort am besten. Künstliches Licht stört die Sicht. Umso weiter Sie also aus der Stadt hinauskommen, desto besser ist die Sicht.

Beste Uhrzeit und Himmelsrichtung

Blicken Sie Richtung Nordosten. Am besten liegend und spät in der Nacht bzw. sehr zeitig in der Früh. "Bedingt durch die Rotationsbewegung der Erde und die Richtung, in der sie sich um sie Sonne bewegt", sieht man die Meteoriten in den frühen Morgenstunden am besten (bis maximal 6 Uhr)., so Alexander Pikhard (WWA). Bis zu 100 Meteoriten werden in der Nacht von 12. auf 13. August pro Stunde erwartet.



