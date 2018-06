Heftiger Stromausfall stoppte neun Wien-Flüge

Insgesamt waren für den heutigen Sonntag zwölf Flüge von bzw. nach Wien geplant, neun davon können nicht abgefertigt werden. Das bestätigte eine Sprecherin vom Flughafen Wien Schwechat gegenüber "heute.at". Auch auf der Homepage des Vienna Airports sind die Stornierungen der Eurowings und Austrian Flüge zu sehen.

Wegen des Stromausfalls musste der Betrieb am Hamburger Flughafen eingestellt werden, "heute.at" berichtete. Die meisten Abflugschalter sind seit 10 Uhr am Vormittag geschlossen. Am Airport herrsche Chaos, es würden sich lange Schlangen bilden, wie ein Augenzeuge gegenüber "Bild" schilderte. Demnach sei auch die Klimaanlage ausgefallen.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", so eine Sprecherin am frühen Nachmittag. Das Gebäude sei geräumt worden, die Geschäfte geschlossen. Passagiere, die bereits den Security-Check durchlaufen haben, hätten den Terminal wieder verlassen müssen – so die Meldungen auf Twitter.

Stromausfall wegen Kurzschluss

Auch die jene Maschinen, die sich schon am Rollfeld befanden, konnten wegen des Stromausfalls nicht abheben. Vorerst würden keine Abflüge aus Hamburg stattfinden, ankommende Maschinen aus dem In- und Ausland würden an Flughäfen in ganz Deutschland umgeleitet.

Der Flughafen Hamburg meldet sich via Twitter. Ein Kurzschluss habe den Stromausfall verursacht, Passagiere sollen sich bei ihrer jeweiligen Airline über den Flugstatus informieren. Gegen 16 Uhr informiert der Airport alle Passagiere, dass am heutigen Sonntag kein Flugbetrieb mehr stattfinden kann.

Update, Stand 16:00 Uhr: Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen. Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben. Der Flughafen Hamburg benötigt redundante Stromversorgung um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen. (1/2) — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3. Juni 2018

Sonntags werden am Hamburger Flughafen im Schnitt je 200 An- und Abflüge abgefertigt.

Raus statt rein: Passagiere, die bereits kontrolliert wurden, müssen nun das Terminal verlassen. #Flughafen #Hamburg wird offensichtlich geräumt. pic.twitter.com/smOs44WDVO — André Kroll (@Millerntorpirat) 3. Juni 2018

@HamburgAirport Ich sitze auf dem Rollfeld von Rejkavik in der Maschine nach Hamburg. Wir starten nach Aussage des Kapitän nicht wegen Stromausfall im Flughafen Hamburg. Was ist los ? — Michael Heimann (@dwir1955) 3. Juni 2018

(red)