Szene-Wirt landet in Dubai im Wüstenknast!

Time to say Dubai, dachte sich ein Wiener Szene-Gastronom, nachdem er unlängst von seiner Gattin abserviert worden war.

Wie „Heute“ aus Behördenkreisen erfuhr, soll der 50-Jährige gar aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen worden sein. Gerade das Nötigste für eine Reise durfte er – in Polizeibegleitung – noch abholen.

Dann tauchte er ab. Im Internet schrieb er Anfang Mai noch, dass er „enttäuschende und widerliche Sachen“ erlebt habe. Und: „Ich werde mir ein paar Tage in der Sonne gönnen.“

In Dubai angekommen, wurde dem Wirt dann die Rechnung präsentiert. Wohl im Netz einer Intrige gefangen, stürmten nach einem anonymen Tipp Cops in sein nobles Hotelzimmer, durchsuchten seine Sachen und fanden in seinen Koffern versteckt zwei (!) Gramm Koks. Die Gastro-Größe und eine zweite Person, die ihn begleitet hatte, wurden verhaftet.

Milde Strafe bereits abgesessen

Nun, bei seinem Prozess, fiel die Strafe mit 1.200 Euro mild aus. Ein Brite wanderte indes in Dubai für zwei Jahre hinter Gitter, weil er Hasch geraucht hatte. Der Wiener hingegen muss nicht einmal zahlen – er hat die Buße bereits abgesessen.

Während die Begleitung bereits auf freiem Fuß und in Österreich ist, sitzt der Promi-Magnet noch in Auslieferungshaft. Sein Anwalt Philipp Wolm – er wollte keine Statement abgeben – vermittelte bei der Botschaft und der Justiz in den Emiraten.

Wolms Mandant soll bald in Wien landen. Er wird dann wohl mit voller Härte gegen jene Person vorgehen, die ihn reingelegt haben soll.

