Tempo 140: Polizei straft unterschiedlich

Auf der A1 der Westautobahn gehen am Mittwoch, 1. August, zwei Teststrecken, auf denen 140 km/h erlaubt sind, in Betrieb. 88 Kilometer lang ist der Abschnitt in Niederösterreich von Melk nach Oed. 32 Kilometer lang ist jener auf oberösterreichischer Seite zwischen dem Knoten Haid und Sattledt.

Unterschiedliche Strafen für Temposünder

Wer allerdings trotzdem zu fest aufs Gaspedal steigt, muss übrigens je nach Bundesland mit anderen Strafen rechnen. Denn die oberösterreichische Polizei straft de facto erst ab 151 Stundenkilometern am Tacho, während die Niederösterreicher schon ab 147 km/h zur Kasse bitten.

Nach einem Versuchsjahr sollen 140 km/h dann auf bis zu 50 Prozent der österreichischen Autobahnen erlaubt sein – mit einem dann hoffentlich einheitlichen Strafausmaß.





