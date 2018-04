Prozess zeigt Rezept gegen Terror

Teure Hochsicherheit im Wiener Landesgericht. Ein Heer von Bewachern um Lorenz K. (19). Wird der "Bubibomber" schuldig gesprochen, kostet seine Verwahrung zumindest 500.000 Euro. Zuwendung zur rechten Zeit hätte viel Steuergeld und Entsetzen erspart. Was in Zeiten wöchentlicher Terror-Prozesse auf ein Rezept hinweisen kann.

Lorenz K. war als Kind in Neunkirchen (NÖ) nicht auffällig. Nach der Hauptschule aber geriet er an falsche ältere Freunde. Resultat: drei Jugendstrafen. Die letzte saß er in einer Zelle mit einem erwachsenen Tschetschenen ab: "Der hat mir die Grundsätze des Islam erklärt." Noch in Haft konvertierte der Teenager. Und nach seiner Entlassung ging die Saat auf, denn Lorenz K. fühlte sich von der Welt im Stich gelassen: Das AMS wies ihn ab, 80 Stellenbewerbungen waren erfolglos. Ende 2015 fand er einen Job und glänzte in der Berufsschule. Aber als sein Vorleben aufflog, flog auch er: "Dabei hatte ich mich doch bemüht."

Zuflucht bei IS-"Brüdern"

Folge: Lorenz K. blieb daheim und fand im Internet IS-"Brüder", die ihm erklärten, dass Ungläubige im Westen "Hunde der Hölle" seien. Laut Staatsanwalt war der Jugendliche "rasch bis in die Zehenspitzen radikalisiert". Er nannte sich jetzt "Sabur", und die Anklage lastet ihm Schauriges an: 2016 soll er in Deutschland einen 12-jährigen Buben zu einem (zum Glück gescheiterten) Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt angestiftet haben. Auch der Angeklagte (Anwalt: Wolfgang Blaschitz) selbst soll mit einer Rohrbombe ein Blutbad geplant haben.

Lorenz bestreitet die Mordabsichten, nicht aber die Zugehörigkeit zur IS-Terrortruppe. Am Donnerstag wird sein kleiner Komplize befragt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages