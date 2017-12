Tödliche Weihnachten, sechs Menschen starben

Drei Personen bei Bauernhofbrand getötet

Wie "Heute" berichtet ereignete sich am Dienstagmorgen in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg) ein besonders tragischer Unfall. Bei einem Brand eines großen Gehöfts wurden drei Personen getötet. darunter ein zweijähriges Kind. Die Leiche des Buben wurde am Nachmittag gegen 15:30 Uhr gefunden, das Kind starb im Gitterbett - mehr dazu hier.

Sechs Personen, zwei Erwachsene und vier Kinder, konnten sich selbst noch rechtzeitig aus dem Flammenmeer befreien.

Frau stirbt in Wien bei Wohnungsbrand

In der Nacht auf Montag ist es im 23. Bezirk zu einem tragischen Unfall gekommen. Bei einem Wohnungsbrand kam eine 74-Jährige ums Leben.Die Polizei teilte "Heute" am Dienstag mit,dass sich der Brand in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in der Anton-Baumgartner-Straße ereignet hatte.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es zu einem Kleinbrand im Wohnzimmerbereich gekommen sein. Auf Nachfrage von "heute.at" erklärte die Polizei, dass ein Sofa Feuer gefangen hatte.

Für eine 74-Jährige kam bereits jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch in ihrer Wohnung.Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Eine gerichtliche Obduktion wurde laut Polizei bereits angeordnet.

Beifahrerin (37) bei schwerem Unfall getötet

Ein weiterer tragischer Unfall ereignete sich am Montag gegen 17:45 Uhr in In Mörschwang (Bez. Ried). Wie "Heute" berichtete war bei einem schweren Verkehrsunfall eine 37-jährige Frau tödlich verletzt worden Die Frau war mit ihrem 29-jährigen Lebensgefährten auf der Mörschwanger Landesstraße in Richtung Mörschwang unterwegs als ihr Partner aus bislang noch ungeklärten Gründen eine Landstraße ungebremst querte. Eine 25-jährige Frau krachte daraufhin ungebremst in die Seite des Pkw. Beide Fahrzeuge wurden von der Wucht des Aufpralls in ein nahegelegenes Feld geschleudert.

Auto gegen Gasthaus: Trauer um toten Lenker

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Himberg starb am Christtag ein 45-Jähriger. Wie "Heute" berichtete, ereignete sich der Unfall aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen Mittag des Christtages in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha). Der Lenker des Unfallautos verstarb noch an der Unfallstelle.

(mat)