Höchste Alarmstufe: Hier kracht es jetzt

Wieder trifft es vor allem den Süden des Landes: Bis etwa 19.30 Uhr gibt die Unwetterzentrale eine Warnung der höchsten Stufe für die Ortschaften Eppenstein, Reisstraße, Kleinlobming, Rachau, St. Lorenzen, Feistritz und St. Marein bei Knittelfeld sowie Kraubath, St. Stefan, Übelbach, Gschnaidt und Großstübing aus. Auch für Teile der Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz, Südoststeiermark und Graz-Umgebung gilt Warnstufe Rot.

In den betroffenen Gebieten sind laut UWZ schwere Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu erwarten. "Eine starke Gewitterzelle hat sich in der Südweststeiermark gebildet und könnte Graz erwischen", geben die UBIMET-Experten bekannt.

"Auch in der Südweststeiermark, zwischen der Koralpe und der Packalpe, geht es jetzt richtig los. Hier haben wir bereits rot gewarnt: Überflutungen und größere Hagelkörner sind wahrscheinlich", so die Meteorologen. Abgesehen von der Steiermark gilt für Teile von Oberösterreich und Vorarlberg eine Unwetter-Warnung.

Auch die Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" berichtet von "zwei Super-Gewitterzellen in der Steiermark". Im steirischen Köflach herrscht Weltuntergangsstimmung, wie ein aktuelles Foto zeigt.

Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen und stellenweise sogar ausufern. Auf den Straßen herrscht akute Aquaplaninggefahr, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen sind möglich. In Hanglagen kann es zu Murgenabgängen und kleinern Erdrutschen kommen.

Vorsicht vor Hagel!

Der Hagel kann zu schweren Schäden in der Landwirtschaft führen und auch Fahrzeuge sowie Gebäude beschädigen. Schäden durch Gewitterböen sind keine Seltenheit. Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Wetter-Experten empfehlen, sich nicht Möglichkeiten nicht im Freien aufzuhalten. Suchen Sie zudem nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände. Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

Achtung im Straßenverkehr

Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an. Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.

Schwere Unwetter verwüsten Wechsel-Gebiet

(red)