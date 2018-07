Unwetter fegt über uns, Tausende sind ohne Strom

In der Steiermark, aber auch in Kärnten gingen Donnerstagabend heftige Gewitter nieder. Besonders betroffen waren dabei die Bereiche Leibnitz und Bruck-Mürzzuschlag. "Derzeit sind aufgrund massiver Unwetter im Raum Leibnitz über 6.500 Haushalte ohne Strom. Unser Einsatzteam vor Ort arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Schäden am Leitungsnetz", gab die Energie Steiermark bekannt.

Wie in Leibnitz mussten auch in anderen steirischen Bezirken Keller ausgepumpt und Straßen freigeräumt werden. Schwer verletzt wurde ein Lastwagenfahrer auf der Südautobahn beim Herzogbergtunnel. Das Schwerfahrzeug kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und drückte das eigene Führerhaus unter den Aufleger, berichtet die Feuerwehr Ligist. Der Motorblock wurde herausgerissen, die Autobahn musste für zwei Stunden gesperrt werden. Im Wechselgebiet kämpften die Autofahrer mit heftigem Hagel.

Gewarnt werden auch die Besucher des Electric Love Festivals am Salzburgring. Die Gewitter gehen mit kräftigem Regen, Hagel und Windböen einher. Der Freitag setzt die Gewitter-Gefahr fort. Von Vorarlberg bis ins Wald- und Mostviertel ist es in der Früh bewölkt, hier gehen aus der Nacht heraus bereits Regenschauer nieder. In der feuchten Luft entstehen tagsüber immer mehr Schauer und Gewitter, diese können im ganzen Land niedergehen und teils kräftig ausfallen.

