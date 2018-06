Der Südosten des Landes ist schon wieder versunken

In weiten Teilen der Steiermark, im Osten Kärntens, im südlichen Burgenland und in Niederösterreich gab es am Freitag wieder teils schwere Unwetter mit Starkregen und Hagel. Während die Bundeshauptstadt Wien entgegen der Warnungen vom Vormittag doch verschont blieb, sieht es in den genannten Bundesländern anders aus. Erneut haben die Unwetter besonders den Südosten des Landes getroffen.

Starkregen sorgte für Verkehrschaos

In Graz musste die Mariatroster Straße am Nachmittag aufgrund der heftigen Regenfälle gesperrt werden. Die Buslinie 64 konnte kurzzeitig nicht verkehren, weil die Endhaltestelle "Stifting" nicht angefahren werden konnte. Ebenfalls musste die Autobahnabfahrt der A9 (Phyrnautobahn) in Seiersberg vorübergehend gesperrt werden.

Einem Bericht der "Kleinen Zeitung" (Onlineausgabe) zufolge, gab es im Großraum Graz (Hart und Mariatrost) Hagelschäden zu beklagen.

Die steirischen Feuerwehren sind im Hochwasser-Dauereinsatz.



Burgenland unter Wasser

Auch den burgenländischen Bezirk Oberwart traf es massiv. Im Raum Grafenschachen und Loipersdorf standen ganze Straßenzüge und Siedlungen unter Wasser. Zahlreiche Keller sind bis zur Decke unter Wasser.

Bilder auf der Facebook-Seite "Aktuelle Wetterwarnungen" zeigen die Überschwemmungen.

Hochwasser in Kärnten

Auch die Kärntner Polizei meldet im Bezirk Wolfsberg Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen. "Bereits in den vergangenen Tagen war es ständig zu Niederschlägen gekommen, sodass der Boden bereits gesättigt gewesen sein dürfte. Durch die anhaltenden Niederschläge traten mehrere Bäche über die Ufer bzw. aus deren Verlauf. Auch über Wiesen bzw. von fallenden Hanglagen ausgehend sammelte sich das Regenwasser und floss talwärts in Richtung von Wohnobjekten und Gemeindestraßen. Die Wassermassen drangen zahlreiche Keller ein und verursachten dort Schäden. Gemeindestraßen im Bereich St. Peter/Weitenbach/Rainsberg wurden zum Teil vermurt", so die LPD Kärnten.

Die Aufräumarbeiten bzw Kellerreinigungsarbeiten durch die Einsatzkräfte werden bis in die Abend/Nachtstunden andauern.

Überschwemmungen in NÖ nach Gewitter

Tipps bei Unwetter

Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf. Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen. Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände. Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Wie geht es weiter?

In der Nacht auf Samstag klingen die meisten Schauer und Gewitter laut UWZ ab, jedoch beleibt ein geringes Gewitterrisiko die Nacht über bestehen. Weiterhin entwickeln sich in einigen Tälern Nebelfelder.

Der Samstag bringt zunächst einige Restwolken und im Südosten gehen bereits zu Beginn lokale Schauer nieder. Im weiteren Tagesverlauf zeigt sich die Sonne zwar häufiger, allerdings bilden sich bevorzugt über den Bergen Regenschauer und Gewitter, welche mitunter auch auf das angrenzende Flachland übergreifen können.

(red)