Höchste Warnstufe – Hier kracht es schon wieder

Am Montagnachmittag gingen im steirischen Bezirk Hartberg erneut schwere Unwetter nieder. Besonders betroffen waren diesmal die Orte Schäffern, St. Lorenzen am Wechsel und Mönichwald.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein starkes Unwetter erlebt? Nein, noch nie!

Ja, das werde ich nie vergessen.

Zahlreiche Hänge sind abgerutscht und Muren verlegten Straßen. Bäche traten über die Ufer, die Folge sind überflutete Fahrbahnen, Keller und Felder.

Aktuell sind die Helfer der umliegenden Feuerwehren auf Hochtouren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Auf der A2 bei Schäffern ist sogar ein Sturzbach über die Autobahn geschossen, was zu Behinderungen im Verkehr führte.

User posten Fotos von Hagelkörnern im Netz, hier ein Foto aus Peggau:





Unwetter hinterlässt Chaos im Bezirk Hartberg:

Unwetter im Bezirk Hartberg

Höchste Warnstufe

Am frühen Montagabend warnt die UWZ vor weiteren starken Unwettern in der Steiermark. Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter kann es heute noch schütten. Für Graz (Stadt), Graz-Umgebung, sowie einige Teile der Bezirke Leibnitz und Südoststeiermark gilt die höchste Unwetter-Warnstufe.

Auch auf der Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" wird zur Vorsicht geraten: "Es gibt bestätigte Meldungen von HAGEL mit TENNISBALL-GRÖSSE. Es gilt die HÖCHSTE WARNSTUFE", heißt es dort.

Generell bleibt es die ganze Woche über weitgehend schwül und gewittrig. Die Temperaturen bleiben bis auf weiteres auf sommerlichem Niveau.

Am Dienstag gehen im äußersten Westen bereits in der Früh lokale Schauer nieder, sonst scheint zunächst wieder zeitweise die Sonne. Tagsüber bilden sich erneut vermehrt Quellwolken und am Nachmittag gehen generell in den Alpen und im Waldviertel Regenschauer und teils kräftige Gewitter nieder. Meist trocken bleibt es in den übrigen Regionen Ober- und Niederösterreichs, in Wien und im Nordburgenland.

Hier die Wetter-Vorschau für diese Woche:

Wetter-Prognose KW23, 4. bis 8. Juni

Hier geht es zu den aktuelle Wetter-News >>>



(red)