Hier brauen sich jetzt Gewitter zusammen

"Über Norditalien haben sich schon teils heftige Gewitter gebildet, die sich langsam nach Osttirol und Kärnten verlagern. Aber auch sonst entstehen nun erste Schauer und bald Gewitter", warnen die Experten von Kachelmann Wetter via Twitter.

Demnach sollen in weiten Teilen des Landes erhebliche Regenmengen und zum Teil Hagelschauer niedergehen. Die UWZ spricht für Wiener Neustadt eine Unwetter-Warnung aus. "Aus Südwesten zieht ein starkes Gewitter über die Region. Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen", so die Meteorologen.

Am Nachmittag sind laut UWZ-Warnlagebericht am Alpenostrand und im Südosten heftige Gewitter zu erwarten. "Dabei kann es neben Starkregen zu großem Hagel bis 5 cm Korngröße und Sturmböen kommen", so die Experten.

Entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis zum Salzkammergut und dem Waldviertel sollen tagsüber kräftige Gewitter mit kleinem Hagel und lokal großen Regenmengen niedergehen. "Nachts gehen hier die Gewitter in schauerartig verstärkten Dauerregen über, dabei kommen stellenweise über 100 Liter pro Quadratmeter zusammen. Lokale Überflutungen und Vermurungen sind zu befürchten", heißt es.

Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen und stellenweise sogar ausufern. Auf den Straßen herrscht akute Aquaplaninggefahr, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen sind möglich. In Hanglagen kann es zu Murgenabgängen und kleinern Erdrutschen kommen.

Vorsicht vor Hagel

Der Hagel kann zu schweren Schäden in der Landwirtschaft führen und auch Fahrzeuge sowie Gebäude beschädigen. Schäden durch Gewitterböen sind keine Seltenheit. Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Wetter-Experten empfehlen, sich nicht Möglichkeiten nicht im Freien aufzuhalten. Suchen Sie zudem nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände. Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

Achtung im Straßenverkehr

Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an. Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.



So wird das Wetter diese Woche:

Wetter-Vorschau KW 24

