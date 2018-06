Jetzt kracht's: Gewitter beginnen wieder zu wüten

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt aktuell in einigen Bezirken der Steiermark, des Burgenlands sowie Ober- und Niederösterreichs vor Unwettern. Perg, Urfahr-Umgebung, Linz und Linz-Land sind in Oberösterreich sowie Linienfeld und St. Pölten Land sowie auch der Wienerwald in Niederösterreich betroffen. Ebenfalls Warnstufe Rot gilt beinahe für das gesamte Burgenland (ausgenommen sind nur Neusiedl und Eisenstadt) sowie erneut die ohnehin schon stark vorbelasteten steirischen Bezirke Weiz, Hartberg und Südoststeiermark.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Gewitterzellen vom Süden im Anmarsch

Wie das Blitzradar deutlich zeigt, kommen die Gewitterzellen aus Slowenien und entladen sich jetzt im Südosten Österreichs. Am Abend wird es laut Meteorologen noch schlimmer, bevor auch in der kommenden Woche täglich mit Gewittern zu rechnen ist.

Die UWZ ermpfiehlt folgende Schutzmaßnahmen bei Unwettern:

* Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf.

* Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

* Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände.

* Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

* Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein.

* Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

* Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an.

* Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.

* Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.

Im Mai krachte es nur einmal nicht

Im zurückliegenden Mai registrierte das Blitzmessnetz von UBIMET österreichweit übrigens exakt 329.891 Blitzentladungen, davon allein 109.647 in Niederösterreich. Der blitzreichste Bezirk war Wien-Umgebung, knapp gefolgt von den steirischen Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Deutschlandsberg. Der Mai verlief demnach nicht nur ungewöhnlich warm, sondern auch außergewöhnlich blitzreich: So gab es an 30 von 31 Tagen Blitz und Donner in Österreich.

Wetter-Prognose im Video:



(red)