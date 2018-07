Unwetter in Wien: Sintflut kam aus dem Norden

Wer den Himmel beobachtete, konnte es schon Minuten vorher ahnen. Dann erste kleine Tropfen, zwei heftige Windböen und schon war der Schauer da. Sintflutartig und fast waagrecht prasselten immer dicker werdende Tropfen vom Himmel, in der Ferne tönte schon eine Feuerwehrsirene.

Das Gewitter kam aus dem Norden, wo in Niederösterreich die Warnstufe Rot herrschte. Schon am Mittwochabend gab es spektakuläre Unwetter-Fotos aus Wien. Das Gewitter zog noch an der Hauptstadt vorbei:

Wenige Minuten später beruhigte sich die Lage schon wieder etwas, der Regen tropfte zumindest etwas geordneter vom Himmel.

Video vom Regen in Wien-Neubau



Prognose für morgen

Ein kurzer Schauer kann Wien auch am Freitag heimsuchen. Großteils überwiegt jedoch der Sonnenschein. Der Wind wird nur schwach sein, weshalb es heiß und schwül wird. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad. Ähnlich wird es auch im Rest Österreichs.

Am Samstag steigen die Temperaturen noch weiter an, bei 33 Grad Höchsttemperaturen herrscht herrliches Badewetter. Im Laufe des Tages kann es vereinzelte Quellwolken geben, nur vereinzelt ist mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen.

Sonntag noch heißer

Am Sonntag klettern die Temperaturen sogar noch höher, Höchstwerte zwischen 25 und 34 Grad sind prognostiziert. Speziell in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten kann es Gewitter geben.

