Unwetter steuert auf Wien zu, Lichterfest verschoben

Der Samstag startete von Vorarlberg bis Oberkärnten stark bewölkt und mit ersten gewittrigen Schauern. Im Tagesverlauf breiten sich Schauer und Gewitter weiter nach Osten aus. Die meisten Sonnenstunden sind im äußersten Osten und Südosten zu erwarten, spätestens am Abend wird es aber auch hier gewittrig. Dabei besteht in den lange sonnigen Regionen Unwettergefahr! In Wien wurde etwa das beliebte Lichterfest deshalb auf den 28. Juli verschoben.

Der Sonntag verläuft an der Alpennordseite stark bewölkt und wiederholt fällt hier schauerartiger und kräftiger, teils gewittriger Regen. Besonders im Süden und Osten zeigt sich im Tagesverlauf zwar die Sonne, Schauer und lokal kräftige Gewitter können sich aber nahezu überall bilden. Der Wind weht meist mäßig aus Nordwest. Dazu ist es vorübergehend kühler mit maximal 19 bis 28 Grad, zum Teil ist es aber recht schwül.

Etwas besser ab Montag

Am Montag halten sich von Vorarlberg bis in die Obersteiermark zunächst dichte Wolken, auch ein paar Schauer gehen aus der Nacht heraus nieder. Nachdem sich die Sonne hier durchgekämpft hat, bilden sich aber schon wieder neue Schauer. Freundlicher und weitgehend trocken verläuft der Tag hingegen im Süden und Osten. Es weht mitunter lebhafter, im Süden leicht föhniger Nordwind. Dazu werden Höchstwerte zwischen 22 und 30 Grad erreicht, es wird also schon wieder wärmer.

Der Dienstag beginnt vom Tiroler Unterland bis zur Eisenwurzen mit ein paar Restwolken und mitunter fallen hier noch ein paar Regentropfen, sonst geht es recht sonnig in den Tag. Am Nachmittag bilden sich überall ein paar Quellwolken, einzelne Regenschauer treten aber nur im Bergland auf, meist bleibt es trocken. Bei weiterhin mäßigem Nordwind liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad.

Hitze ab Mittwoch

Am Mittwoch scheint meist von der Früh weg die Sonne, nur lokal gibt es inneralpin am Morgen ein paar Restwolken. Tagsüber bilden sich lockere Schönwetterwolken, nur im Mühl- und Waldviertel sowie im Bereich der Tauern steigt das Gewitterrisiko am Nachmittag leicht an. Der Wind weht weiterhin mäßig aus Nord, dazu wird es heiß mit maximal 24 bis 32 Grad.

