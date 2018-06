Kameraden getötet 14. Juni 2018 18:57; Akt: 14.06.2018 19:22 Print

Urteil: Todesschuss in Wiener Kaserne war Mord

Jener 22-Jährige, der in einer Kaserne in Wien einen Soldaten mit einem Kopfschuss getötet hatte, ist am Donnerstag wegen Mordes schuldig gesprochen worden.