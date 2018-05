Verrücktes Wetter: Wo der Muttertag ins Wasser fällt

Wer am Sonntag für die Mama grillen willl oder draußen feiern, sollte sich auf jeden Fall auch einen Alternativ-Plan zurecht gelegt haben. Das schöne Wetter muss nämlich nicht unbedingt halten.

Wetter-Übersicht

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Samstag

Am heutigen Samstag bleibt es noch überwiegend sonnig. Die Temperaturen klettern bis auf 27 Grad, im Bergland kann es ab Mittag Gewitter geben und stark regnen.

In weiten Teilen des Landes ist der Sonntag noch warm, auf der Alpennordseite können es bis zu 28 Grad werden. Es wird allerdings auch etwas windig. Die Kaltfront, die uns nächste Woche erwartet, kündigt sich mit Föhnwind an.

Verregneter Nachmittag

Ab Mittag steigt dann die Gefahr von Gewittern, es bilden sich immer mehr Quellwolken. Besonders in Süden und Westen ist mit Schauern zu rechnen. In den Alpen, im Süden und im Mühl- und Waldviertel sind auch Hagel und heftiger Regen möglich.

Auch der Wind frischt auf, aus Ost bis Süd weht er vor allem in Oberösterreich mäßig bis stark. Trotzdem erreichen die Temperaturen 20 bis 28 Grad.

Kühler Wochenbeginn

Die neue Woche startet kühl, am Montag wird es wechselhaft und wolkig. Im Burgenland und in der Steiermark kann es schon am Vormittag regnen, im weiteren Tagesverlauf gibt's in ganz Österreich teils gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen gehen zurück, erreichen nur noch 15 bis 24 Grad.

