TV-Nacktstar gestalkt: "Sex-König" in Haft

Vergangenen Donnerstag läuteten Polizisten bei Peter L. (47) in Wien-Brigittenau und brachten den überraschten Hünen hinter Gitter. Der Zugriff soll einen Kriminalfall stoppen, der als Romanze begann. Genre: "Die Schöne und das Biest".

Im Mittelpunkt: Michaela Wolf (36), bekannt als Burlesque-Queen Wendy Night; derzeit in Haut-Couture auf ATV. Und Peter L., oft als "Laufhaus-König" tituliert, obwohl er kein Bordell besitzt. Aber für Chefs im Rotlicht ist er wichtig.

Lovestory mit Wendy

Denn der HTL-Absolvent ist eloquent, vif und ein PR-Talent. Seit Jahren vermittelt er Anliegen des Mileus an Medien – und profitiert selbst vom Glanz der Halbseide als Promi auf Facebook.

Dort postete Peter L. 2015 auch seine Lovestory mit Wendy.

Wendy Night als nackte Reporterin

Allerdings so oft und mit so vielen Fotos, dass es der Stripperin die Schuhe auszog: "Nach zwei Monaten habe ich Schluss gemacht." An den Folgen leidet sie bis heute.

Denn der Ex agiert wie ein Mann mit verdrehtem Kopf: Erst stieg er Wendy weiter auf Facebook nach – und als sie ihn sperrte, wurde er verbal grob-ordinär.

"Ich lasse mich nicht abservieren"

"Ich lasse mich nicht abservieren", so Peter L. verbiestert dazu: "Denn erst durch mich hat sie gute Jobs bekommen." Dann konnten ihn auch einstweilige Verfügungen (Kontaktverbot, Postingverbot) nicht stoppen.

Mittlerweile sind Strafen von 47.000 Euro offen. Also klopfte jetzt die Polizei. Schon im Mai wurde Peter L. wegen Stalkings verurteilt (fünf Monate bedingt).

Überdies hat ihn Anwältin Astrid Wagner wegen wüster Drohungen angezeigt und Psychiatrierung empfohlen.

