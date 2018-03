Weshalb dieser Zettel-Wahnsinn erlaubt ist

Wer in Mehrparteienhäusern wohnt, kennt das: In allen Briefkästen-Schlitzen steckt ein Werbezettel. Auch bei einem selbst – obwohl extra einen Aufkleber drauf hat, dass keine Werbung eingeworfen werden darf (gibt's übrigens hier zu bestellen).

Aber: Ist das überhaupt erlaubt? Darf Werbung trotz des Aufklebers in den Postkasten geworfen werden? Oder gibt es eine rechtliche Handhabe dagegen?

Die österreichische Post handhabt es so: "Wenn ein Hinweis am Postkasten steht, dann werfen wir keine Werbung hinein", so Sprecher Michael Homola.

Aber: Wie kann es dann sein, dass trotzdem Werbung drin landet?

Manuela Rakitnik von der Wirtschaftskammer Wien klärt auf: "Grundsätzlich gilt, dass keine Werbung hineingeworfen werden soll. Davon ausgenommen sind aber Gastronomie-Werbezettel und politische Werbung."

Heißt: Der Pizzalieferservice darf trotz Aufklebers seine Speisekarte in den Postkasten stecken. Und auch politische Gruppierungen dürfen (siehe Foto unten) ihre Flyer in die Briefkästen werfen, obwohl dort "Keine Werbung"-Aufkleber drauf sind.



Alles rechtens: Politische Gruppierungen dürfen Flyer auch in Postkästen stecken, auf denen ein Verbots-Aufkleber ist.

(ab)