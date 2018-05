Ein "Höhentief" beschert uns neue Unwetter

Am heutigen Mittwoch liegt ein Höhentief unmittelbar über dem Alpenraum. Das Zusammenspiel aus Höhenkaltluft und feuchter Grundschicht sorgt im ganzen Land für wechselhafte Wetterbedingungen mit Schauern und Gewittern.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Bereits am Dienstag sorgten die abnehmenden Temperaturen in der Höhe für eine Labilisierung der Luftschichtung im Osten Österreichs, so kam es im Tagesverlauf besonders in der Steiermark, in Wien und in Niederösterreich zu Schauern und Gewittern. Vereinzelt wurde dabei auch kleiner Hagel gemeldet, wie etwa in der Wiener Innenstadt.

Am Mittwoch liegt der Kern des Höhentiefs bereits unmittelbar über dem Alpenraum, somit ist das ganze Land vom wechselhaften Wetter betroffen.

Das Wettervideo für Mittwoch, 9. Mai 2018:

(Quelle: wetter.tv)

Im Vergleich zu Dienstag muss man zudem früher am Tag mit den ersten Gewittern rechnen. Die größte Gewitterneigung gibt es einerseits im Kernbereich des Höhentiefs im Bereich der westlichen Nordalpen, andererseits im länger sonnigen östlichen Flachland.

Die Unwettergefahr hält sich zwar in Grenzen, dennoch kann es im Bereich der Gewitter zu kräftigem Regen, kleinem Hagelschlag und starken Böen kommen. Weiters sollte man auch bei vergleichsweise schwachen Gewitterlagen stets die Blitzschlaggefahr im Hinterkopf behalten.

Nächste Regenfront im Anmarsch

Am Donnerstag erreicht den Westen eine Kaltfront, in Vorarlberg und Tirol breiten sich somit rasch Wolken samt Regenschauern und Gewittern aus. Auch weiter östlich sind tagsüber nach einigen sonnigen Stunden Wärmegewitter möglich, in erster Linie im Bergland. Abends breitet sich die Kaltfront mit kräftigem Westwind bis Salzburg und Oberösterreich aus.

Der Freitag beginnt zunächst noch mit letzten Schauern aus der Nacht, doch diese lassen im Verlauf des Vormittags rasch nach. Hiernach halten sich die Wolken zunächst noch einige Zeit, bevor verbreitet am Nachmittag die Sonne zum Vorschein kommt. Jedoch entwickeln sich besonders nach Süden hin einzelne Schauer und Gewitter.

(red)