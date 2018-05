Hochwasser! Tief "Vadjma" flutet Österreich

Tief "Vadjma" liegt derzeit genau über Österreich und sorgt heute im Süden und Westen bereits für viel Regen durch Schauer und Gewitter. Montagnacht kommt dann mit einem Frontensystem flächendeckend kräftiger Regen aus, der sich am Dienstag auf die Alpennordseite verlagert. Vor allem in den Staulagen der Nordalpen schüttet es wie aus Kübeln.

Am Mittwoch und Donnerstag stauen sich Schauer und einzelne Gewitter an der Alpennordseite, womit hier noch einige Liter hinzukommen. Teilweise sind in den Nordalpen in den nächsten drei Tage über 100 Liter pro Quadratmeter zu erwarten.

Laut ZAMG muss mit bis zu 90 Millimeter Regen an der Alpennordseite – von Vorarlberg bis hinein nach Oberösterreich – gerechnet werden. Bei diesen Wassermassen können zudem Schäden, unter anderem hervorgerufen durch Murenabgänge, Unterspülungen und Überschwemmungen entstehen und Keller geflutet werden.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) hat in Teilen Kärntens und der Steiermark, von Klagenfurt bis nach Graz akute Wetterwarnungen ausgegeben. In den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg, Voitsberg und Deutschlandsberg herrscht Warnstufe Rot! Hunderte Feuerwehrmänner sind bereits nach heftigen Gewittern im Einsatz um den Wassermassen Herr zu werden. In der gesamten Steiermark ist am Montag mit Überflutungen zu rechnen, so ein Meteorologe der ZAMG gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Die Landeswarnzentrale Vorarlberg prognostiziert zudem im Ländle massive Niederschläge im Zeitraum vom heutigen Montagabend bis Dienstagnachmittag: "Bis zu 30 mm können in 6 Stunden (während der Nacht, sehr wahrscheinlich 21.00 Uhr bis 3.00 Uhr) fallen", heißt es in der ausgegebene Warnung auf Facebook. Die größten Regenmengen kommen hier demnach vom Leiblachtal über den Vorderwald bis ins Kleinwalsertal zusammen.

