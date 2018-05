Warnstufe rot: Jetzt kommen Hagel-Gewitter

Ab sofort kann es in Österreich ungemütlich werden. Es herrscht für Teile des Landes eine Unwetterwarnstufe der Kategorie "rot".

Wie die Unwetterzentrale "Ubimet" soeben mitteilt, ist jetzt erneut besonders St. Pölten gefährdet - hier hat es bereits gestern Starkregen gegeben. Teile der Stadt waren geflutet - mehr dazu hier.

Unwetter in St. Pölten

Jetzt besteht erneut bei kräftigen Gewittern lokale Überflutungsgefahr. Die Gewitter verlagern sich nur sehr langsam und können über längere Zeit an einem Ort verbleiben. Zudem besitzt die Luft derzeit einen großen Wassergehalt. Diese Kombination führt zu einer erhöhten Gefahr von lokalen Starkregen- und Überflutungsereignissen.

Die Wetterlage allgemein

Der Alpenraum verbleibt auch in den kommenden Tagen im Bereich geringer Luftdruckgegensätze und unter schwachem Tiefdruckeinfluss in feuchtwarmer, labil geschichteter Luft, dementsprechend schauer- und gewitteranfällig gestaltet sich auch das Wetter.

Da die Höhenströmung schwach ist, ziehen die Schauer und Gewitter langsam und so muss bei Gewittern mit ergiebigen Niederschlägen gerechnet werden. Erst am Wochenende geht die Schauer- und Gewitterneigung zurück, mit Drehen der Strömung auf Süd kündigt sich dann auch die erste hochsommerliche Wetterphase in diesem Jahr an.

Die Aussichten im Detail:

Am Freitag scheint in Vorarlberg und Tirol oftmals die Sonne, hier ist die Gewitterneigung nur gering. In den übrigen Regionen sind hingegen bereits am Vormittag Schauer und Gewitter zu erwarten, die am Nachmittag zahlreicher und kräftiger werden. Besonders im Osten besteht örtlich wieder die Gefahr von kleinräumigen Überschwemmungen!

Der Samstag bringt nach Auflösung von etwaigen Restwolken zunächst einige Sonnenstunden. Am Nachmittag gehen dann vom Bergland Kärntens über die Steiermark bis zum östlichen Flachland einzelne Schauer oder Gewitter nieder. Sonst bleibt es trocken.

Am Sonntag halten sich anfangs ein paar Nebelfelder im Süden, sonst scheint bereits verbreitet die Sonne. Tagsüber entstehen vor allem über den Bergen wieder einige Quellwolken und im westlichen und südlichen Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung wieder etwas an.

