Die nächste Unwetterwalze trifft gleich auf Österreich

Zwei heftige Unwetter an den beiden vergangenen Tagen haben große Schäden vor allem in Ober- und Niederösterreich angerichtet. Während hier noch weiter aufgeräumt wird, trifft am Freitagabend die nächste Unwetterwalze ein. Gewarnt wird vor allem der Südosten von Unterkärnten bis ins Südburgenland. wo aus Regenschauern und lokalen Gewitter große Unwetterzellen werden können.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Sogar Hagel und Starkregen werden ab den Nachmittagsstunden erwartet. "Auch ein großer und langlebiger Gewitterkomplex ist möglich, örtlich besteht im Südosten Unwettergefahr durch ergiebige Regenmengen, welche zu kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen führen können", warnt die Österreichische Unwetterzentrale in einem Wetterbericht.

Schicken Sie uns Ihre Unwetter-Fotos und Videos an online@heute.at!

Doch auch der Rest von Österreich wird nicht gänzlich verschont. Gewitter ziehen auch über Tirol und Salzburg auf. Gebannt ist die Unwettergefahr auch die nächsten Tage nicht. Am Samstag sorgen mächtige Wolken über den Alpen für weitere kräftige Schauer, ebenso sieht es am Sonntag aus. Abseits der Alpen gibt es dafür den einen oder anderen Sonnenstrahl. Ruhiger wird es erst ab Montag, wenn sich die Wolken auflösen und die Gewitterneigung drastisch sinkt.

Lesen Sie mehr Storys:

Tornado vor den Toren Wiens gesichtet >>

(red)