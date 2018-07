Bis zu 31 Grad! Jetzt kommt die Mega-Hitze

Insgesamt 447.746 Blitze zuckten in ganz Österreich im Juni über den Himmel - "heute.at". Zudem hinterließen schwere Hagel-Unwetter eine Spur der Verwüstung. Alleine in der Steiermark soll der Schaden auf knapp 4 Millionen Euro betragen.

Doch mit den Gewittern, Sturmböen und dem Hagel ist es vorerst einmal vorbei. Denn ein Blick auf die aktuelle Wetterlage zeigt: Frau Holle präsentiert sich diese Woche wieder von ihrer sonnigen Seite und es wird so richtig warm.

Sogar Temperaturen über 30 Grad sind möglich und bringen Österreich mächtig ins Schwitzen.

Dienstag

Der Dienstag bringt im Norden und Osten bei nur harmlosen Wolken verbreitet sonniges Wetter. Von Vorarlberg bis zur Weststeiermark halten sich dagegen von Beginn an einige Wolken und im äußersten Westen gehen bereits am Vormittag lokale Schauer nieder.

Tagsüber entstehen im südlichen und westlichen Bergland vermehrt Gewitter, vom Loferer Land sowie vom Grazer Becken ostwärts bleibt es dagegen sonnig und trocken. Der Wind weht meist nur schwach und die Temperaturen steigen auf 21 bis 28 Grad.

Mittwoch

Am Mittwoch setzt sich das unbeständige Wetter im Süden und Westen fort. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken gehen hier über den Tag verteilt lokale Schauer oder Gewitter nieder.

Überwiegend sonnig und trocken verläuft der Tag dagegen vom Mostviertel sowie vom Grazer Becken ostwärts. Bei meist nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 30 Grad.

Donnerstag

Der Donnerstag bringt zunächst vor allem in der Osthälfte einige Sonnenstunden, im Westen entstehen in der feuchten Luft dagegen rasch wieder Quellwolken und in weiterer Folge auch lokale Schauer.

Am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung generell zu, nur im äußersten Osten bleibt es noch weitgehend trocken. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus westlicher Richtung erreichen die Temperaturen zwischen 22 Grad in Vorarlberg und 31 Grad entlang der Donau.

Freitag

Am Freitag halten sich an der Alpennordseite zunächst einige Wolken, sie bringen gebietsweise schauerartigen Regen. Später lockert es hier auf, es bleibt aber unbeständig und teils nass. Nach Süden und Osten zu beginnt der Tag zwar freundlich, einzelne Schauer und Gewitter bilden sich aber auch hier im Tagesverlauf.

Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand mitunter auch lebhaft aus West bis Nordwest. Dazu liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 28 Grad.

