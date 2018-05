Gewitter-Welle hält Österreich weiter in Atem

Heftige Regenfälle haben in der Nacht auf Samstag in Kärnten zu schweren Überflutungen und Vermurungen geführt. Die Feuerwehr stand im Dauereinsatz und musste sogar eine Siedlung in Siebending von den Wasser- und Schlammmassen befreien - heute.at berichtete.

Und ein Ende der Unwetterwalze ist vorerst auch weiterhin nicht in Sicht. Denn auch in den kommenden Tagen werden starke Gewitter die Alpenrepublik heimsuchen und ihre Spuren hinterlassen. Die schwülen Temperaturen um die 20 bis 25 Grad verstärken die Unwetter-Gefahr dabei sogar noch.

Ein Blick auf die nächsten Tage verrät, dass es mit den Temperaturen zwar bergauf und damit perfektes Badewetter bieten, dennoch sollten Wasserratten die (Gewitter-) Wolken stets im Auge behalten.

Samstag

Der Samstag startet in Kärnten, der Steiermark sowie im Südburgenland mit vielen Wolken und stellenweise regnet es. Sonst scheint zumindest zeitweise die Sonne, tagsüber wird es auch in den anfangs trüben Regionen zeitweise sonnig.

In der labilen Luft bilden sich aber im Tagesverlauf im Bergland und im Süden erneut einige Schauer und Gewitter, überwiegend sonnig und trocken bleibt es hingegen im Norden und Osten. Bei zumeist mäßigem, im Nordburgenland mitunter auch lebhaftem Wind aus Nord bis Nordost liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 28 Grad.

Sonntag

Am Sonntag scheint nach Auflösung von lokalen Nebelfeldern und Restwolken im Bergland verbreitet die Sonne, besonders im Norden und Osten ist der Himmel oft sogar wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen wieder ein paar Quellwolken und von Vorarlberg bis nach Kärnten bzw. zur westlichen Obersteiermark gehen lokale Schauer oder Wärmegewitter nieder. Bei teils lebhaftem Nord- bis Nordostwind erreichen die Temperaturen maximal 19 bis 26 Grad.

Montag

Der Montag beginnt im Süden und Westen mit ein paar durchziehenden Wolkenfeldern, im Laufe des Vormittags setzt sich aber wieder verbreitet die Sonne durch. Von Oberösterreich bis zum Nordburgenland ist der Himmel meist sogar wolkenlos. Am Nachmittag entstehen im westlichen Bergland ein paar Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung nimmt aber nur vom Kleinwalsertal bis zu den Stubaier Alpen leicht zu. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost und die Temperaturen steigen auf 19 bis 26 Grad.

Dienstag

Der Dienstag verläuft leicht wechselhaft. Zunächst scheint verbreitet die Sonne, im Tagesverlauf ziehen im Osten jedoch vermehrt Wolken auf. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und in der Osthälfte breiten sich ein paar Schauer und Gewitter aus. Von Vorarlberg bis zum Salzkammergut bleibt es bei nur harmlosen Quellwolken dagegen weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 26 Grad.

Wetter-Prognose 5. - 9. Mai

Mittwoch

Am Mittwoch ziehen in der Osthälfte von Beginn an viele Wolken durch und lokal gehen hier bereits in Früh Schauer nieder. Tagsüber zeigt sich im ganzen Land zeitweise die Sonne, in der feuchten Luft entstehen aber rasch kompakte Quellwolken und ab Mittag gehen besonders im Berg- und Hügelland ein paar Schauer und Gewitter nieder. Bei mäßigem Ostwind steigen die Temperaturen auf 18 bis 25 Grad.

