Starkregen und Hagel, dann kommen 30 Grad

Feuchtwarme, labil geschichtete Luft hat den Alpenraum im Griff: Das Wetter in der zweiten Wochenhälfte bleibt schauer- und gewitteranfällig. Am Mittwoch rief die Unwetterzentrale (UWZ) bereits eine rote Warnung für Teile Niederösterreichs und des Burgenlandes aus. Aber auch im gesamten restlichen Bundesgebiet sind bis zum Abend Gewitter möglich.

Am Nachmittag scheint abseits von einigen wenigen Regionen mit harmlosen Wolkenfeldern zunächst verbreitet die Sonne. Bis zum Abend entstehen im Bergland dann vermehrt Regenschauer und Gewitter, welche mitunter auch auf das angrenzende Flachland übergreifen können. In Wien muss laut Zentralanstalt für Meteorologie "häufig mit Regenschauern und Gewittern" gerechnet werden.

Gefahr von Überflutungen und Hagel

Dann aber wird es unwirtlich. Der Donnerstag startet laut UWZ verbreitet bewölkt und im Bergland und im östlichen Flachland gehen schon in der Früh lokale Regenschauer nieder. Wetterprofi Jörg Kachelmann warnt sogar: Morgen ist überall mit Schauern und teils kräftigen #Gewittern samt Starkregen & örtlichem Hagel zu rechnen! Somit besteht regional Unwettergefahr & Überflutungsgefahr!

Mit Drehen der Strömung auf Süd kündigt sich am Wochenende die erste hochsommerliche Wetterphase in diesem Jahr an. Am Sonntag steigen die Temperaturen bereits wieder auf bis zu 30 Grad.



(red)