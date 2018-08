Extrem-Hitze, aber Rekord nicht geknackt

Den Hitze-Rekord des Sommers 2018 knackte kurz nach 16 Uhr die Stadt Haag. Laut dem Wetterdienst "ubimet" wurden dort knapp 38 Grad gemessen.

Hier die Top 5:

Haag (NÖ): 37,6 Grad

Enns (OÖ): 37,3 Grad

Loosdorf (NÖ): 37,3 Grad

Wieselburg (NÖ): 37,0 Grad

Amstetten (NÖ): 36,8 Grad

Der bisherige Rekord von 36,1 Grad von Mittwoch in Krems und Langenlebarn wurde damit deutlich überschritten.

Hier die Hot-Spots nach Bundesländern:

Vorarlberg: Feldkirch 35,0 Grad

Tirol: Innsbruck-Uni 34,0 Grad

Salzburg: Golling 34,5 Grad

Oberösterreich: Enns 37,3 Grad

Niederösterreich: Haag 37,6 Grad

Wien: Wien-Innere Stadt 36,3 Grad

Burgenland: Andau 35,5 Grad

Steiermark: Deutschlandsberg 33,4 Grad

Kärnten: Feistritz 34,3 Grad

Der bisherige Hitzerekord von 2013 mit 40,5 Grad ist damit nicht eingestellt worden.

Abkühlung naht mit großen Schritten

Nach diesen Extremwerten folgt die von Vielen langersehnte Abkühlung. Aber erst am Freitag. Einmal müssen Wiener in der Nacht auf Freitag noch eine sogenannte Tropennacht überstehen. Dann sinken die Temperaturen markant.

So steht der Freitag ganz im Zeichen einer Kaltfront. Im Westen gehen schon in der Früh kräftige Regenschauer nieder, die sich am Nachmittag immer mehr auf den Süden ausbreiten. Von Osttirol bis ins Mittelburgenland sind auch noch heftige Gewitter zu erwarten. Zudem kommt lebhafter bis kräftiger West- bis Nordwestwind auf. Die Höchstwerte erreichen von West nach Südost 17 bis 33 Grad.

Am Samstag halten sich anfangs verbreitet Restwolken oder Nebelfelder, letzte Schauer im Südosten ziehen rasch ab. Bis Mittag setzt sich überall die Sonne durch und der Nachmittag verläuft bei nur harmlosen Quellwolken freundlich. Der lebhafte Nordwind am Alpenostrand flaut tagsüber ab, die Temperaturen erreichen 23 bis 30 Grad.

Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle

Am Sonntag stellt sich bereits wieder hochsommerliches stabiles Temperaturen ein. Der Tag startet meist strahlend sonnig, lokale Nebelfelder in den Alpen lösen sich rasch auf. Tagsüber entstehen nur über dem Bergland ein paar Quellwolken, die meist harmlos bleiben. Lediglich in Vorarlberg, Tirol und dem Oberpinzgau sind am Abend einzelne Gewitter möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost, die Luft erwärmt sich auf sommerliche 27 bis 32 Grad.

Der Montag verläuft aus heutiger Sicht abermals sommerlich. Es scheint von Beginn an verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 34 Grad.

Im Video: Warum uns Hitze aggressiv macht:



Lesen Sie hier den heutigen Hitze-Ticker nach:



