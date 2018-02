Am Wochenende kommt die Kälte-Keule nach Wien

Nach den Schneefällen der letzten Tage und dem Frost und Tau-Wetter-Jojo muss sich die Bundeshauptstadt am Wochenende auf das nächste Wetterextrem gefasst machen. Spät aber doch, steht jetzt ein markanter Kälteeinbruch bevor, denn ab dem Wochenende strömt polare Kaltluft nach Österreich

Die Meteorologen der die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagen für die nächste Woche die kältesten Tage des gesamten Winters voraus. Die Temperaturen fallen ab Freitag rapide, bis wir am Sonntag geradezu von einer Kälte-Keule abgewascht werden. Für die meisten Regionen Österreichs prognostizieren die Wetter-Experten Dauerfrost bis weit in die nächste Woche hinein.

Lichtblick trotz Polarkälte

In den Nächten sind Temperaturen zwischen minus 5 und minus 15 Grad zu erwarten, vereinzelt auch unter minus 20 Grad. Auch in Wien wird es zum Wochenwechsel bei schneidendem Nordwind in den Morgenstunden nicht wärmer als minus 10 Grad. Auf den Bergen liegt die Temperatur in 2.000 Meter Höhe Anfang nächster Woche ganztägig um minus 20 Grad.

Vor dem Kälteeinbruch fallen am Donnerstag und Freitag besonders im Süden Österreichs noch einige Zentimeter Schnee. Während der Kältephase ist es dann größtenteils trocken und zumindest zeitweise auch sonnig.

Großflächige Kälte selten

Markante Kälteeinbrüche kommen in Österreich Ende Februar nur alle paar Jahre vor. "Eine Phase mit Eistagen im Großteil Österreichs, also ganztägig Temperaturen unter 0 Grad, kommt immer wieder vor, statistisch gesehen alle zwei bis drei Jahre", erklärt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

"Seltener sind aber Kälteeinbrüche, bei denen es in den Nächten auch in tiefen Lagen verbreitet auf minus 10 bis minus 20 Grad und tiefer abkühlt. Das kommt in Österreich Ende Februar statistisch gesehen nur etwa alle sieben bis zehn Jahre vor. Die bevorstehende Kältewelle sieht derzeit ganz nach so einem relativ seltenen Ereignis aus." Den letzten massiven Kaltlufteinbruch, der Ende Februar den Großteil Österreichs betroffen hat, gab es 2011 und davor in den Jahren 2005, 1996, 1993 und 1986.

Kälteste Tage des Winters stehen bevor

Die Chancen stehen gut, dass die tiefste Temperatur des Winters 2017/18 erst in den letzten Februartagen erreicht wird. Der bisherige Tiefstwert dieses Winters wurde mit minus 21,2 Grad Celsius am 10. Dezember 2017 in Radstadt gemessen.

Der absolute österreichische Kälterekord sollte aber in den nächsten Tagen nicht in Gefahr sein. Er liegt in tiefen Lagen bei minus 36,6 Grad, gemessen am 11. Februar 1929 an der Wetterstation Stift Zwettl.

