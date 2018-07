Akute Hitzegewitter mit Starkregen im Anmarsch

In den steirischen Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz, im oberösterreichischen Schärding sowie in den Bezirken Horn und Hollabrunn in Niederösterreich gibt es aktuell Gewitter-Warnungen. Bis etwa 22 Uhr ist laut UWZ in den betroffenen Regionen mit Hitzegewittern und Starkregen zu rechnen (siehe Österreich-Karte unten).

Europa kämpft mit Hitzewelle

In den kommenden Tagen stehen die heißesten Tage des Jahres vor der Tür, die erste richtige landesweite Hitzewelle etabliert sich in der neuen Woche. Spitzenwerte bis zu 35 Grad werden laut UBIMET beinahe täglich erreicht.

Schon am heutigen Samstag wurden in Lienz 32,9 Grad gemessen. Auch am Abend hat es in Wien noch 31,3 Grad (Stand: 18 Uhr, Messstation Hohe Warte).

Der Ostalpenraum liegt dann im Vorfeld eines Tiefdruckkomplexes über den Britischen Inseln in einer heißen Südwestströmung. Dazu herrscht Hochdruckeinfluss, somit bleibt es bis auf lokale Hitzegewitter in den Alpen trocken.

Bis zu 35 Grad – die Höchstwerte der kommenden Tage:

Sonntag: 28 bis 34 Grad

Montag: 30 bis 35 Grad

Dienstag: 30 bis 35 Grad

Mittwoch: 32 bis 36 Grad

Dabei wird keine Region im Land benachteiligt, d.h. ab Montag sind in den Niederungen vom Bodensee bis zum Neusiedler See Höchstwerte über 30 Grad zu erwarten.

Die aktuelle Unwetter-Karte:



Gewitter folgen

Während die Gewittergefahr bis Mittwoch nur gering ist, sind am Donnerstag und Freitag in der schwülwarmen Luft verbreitet Gewitter zu erwarten. Wirklich nachhaltige Abkühlung scheinen diese aber nicht zu bringen, denn aus heutiger Sicht baut sich am ersten Augustwochenende von Westen her die Hitze erneut auf.

