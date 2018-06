Warnstufe Rot 27. Juni 2018 11:26; Akt: 27.06.2018 12:13 Print

Unwetter-Alarm! Hier kracht es in Österreich

Gewitter-Warnung am Mittwoch in Österreich! In einzelnen Bundesländern ist wieder mit Starkregen, Sturmböen und auch mit Hagel zu rechnen. Alle Infos HIER!