So wütet das Hagel-Unwetter in Österreich

Vor allem der Süden und Westen sowie das Mühlviertel sind von den Gewittern betroffen. Derzeit sucht das Unwetter gerade die Steiermark und Kärnten heim.

Umfrage Was halten Sie vom aktuellen Wetter? Super, ich mag's!

Naja, es könnte wärmer sein.

Für mich könnte es ruhig kühler sein.

Mir ist das Wetter komplett egal.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Im Bezirk Deutschlandsberg zeichnet sich bereits eine Spur der Verwüstung ab. Starker Regen sorgen für zahlreiche Überflutungen, Bäche überschwemmen Straßen und Keller und halten die Einsatzkräfte ordentlich auf Trab.

Dicke Hagelkörner und Sturmböen von bis zu 80 km/h bereiten zusätzlich Schwierigkeiten und schüren die Angst vor neuen Schäden.

In den Sozialen Medien sind bereits mehrere Bilder und Videos aufgetaucht, die das Unwetter zeigen. Der "Weierbach" in Schwanberg verwandelte sich von einem kleinen "Rinnsal" in einen reißenden Fluss. Zahlreiche Überflutungen sind die Folge des strömenden Regens.

In Bad Kleinkirchheim belegen dicke Hagelkörner von bis zu zwei Zentimeter den Boden mit einem weißen Belag. Aus den Rinnen tropft nicht nur Regen, sondern auch der Hagel in Mengen.

Eine Besserung der Wetterlage ist derzeit noch nicht in Sicht. Noch am Donnerstagabend soll das Gewitter seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen.

Die Feuerwehren sind jedenfalls bereits gerüstet und rechnen mit Einsätzen bis in die Nacht hinein. Erst am Dienstag kam es in der Steiermark zu schweren Gewittern mit verheerenden Folgen.

(red)