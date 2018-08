Gewitterzellen wandern in Richtung Wien

Die Kaltfront von Tief ORIANA hat am Freitag im Westen bereits für Abkühlung gesorgt und überquert nun ganz Österreich. Im Süden des Landes kracht es bereits ordentlich, aktuell zieht eine Gewitterzelle auch nach Wien.

Im Semmering-Wechsel-Gebiet haben sich bereits die ersten Gewitter gebildet. Diese fallen mit Starkregen und Hagel stellenweise heftig aus. Im Großraum Wien ist die Unwettergefahr geringer, gegen Abend setzt aber auch hier mitunter gewittriger Starkregen ein. Aktuell stürmt es bereits in einigen Bezirken.

Orkanartige Sturmböen und Hagel in der Steiermark

Die Steiermark hat es bereits getroffen. In nur wenigen Minuten wurde die Stadt Voitsberg am Freitagnachmittag überflutet. Die Gewitter brachten Starkregen, Hagel und orkanartigen Sturmböen. Die Feuerwehren wurden laut "Kleine Zeitung" in nur 15 Minuten zwölf Mal alarmiert. Straßen seien überschwemmt, Bäume umgerissen und Häuser und Autos zum Teil beschädigt.

Die B 70 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, nachdem mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren.

Laut ZAMG ist in einigen steirischen Bezirken noch bis zum späten Abend mit weiteren Gewittern zu rechnen. Auch in Kärnten, Teilen Niederösterreichs, Salzburgs und Tirols wird vor Unwettern gewarnt.

Unwetter am Red Bull Ring

Auch in Spielberg begann es während des Trainings der Moto3-Klasse stark zu regnen. Es schüttete wie aus Kübeln, weshalb das Training nach hinten verschoben werden musste.

Über Nacht zieht die Kaltfront nach Osten ab und am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder. Nur in Osttirol und Kärnten sind auch dann noch einzelne Gewitter möglich.

Wetter KW 32: So rollt die Kaltfront durch Europa

