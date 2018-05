Achtung, heftige Gewitter gehen in Wien nieder

In mehreren niederösterreichischen Bezirken sowie im burgendländischen Neusiedl warnt die Unwetterzentrale vor heftigen Gewittern mit Hagel. Am schlimmsten wird es wohl erneut Niederösterreich treffen. "Es ist mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen", heißt es auf der Seite der UWZ. Akutwarnungen der Stufe Rot wurde für die Bezirke Linienfeld, Baden, Wiener Neustadt Land und Neunkirchen ausgerufen.

Auch in der Steiermark geht es rund, wie User auf der Facebook-Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" beweisen. In Sankt Nikolai ob Draßling etwa ging ein Hagelunwetter um.

In Wien ist laut ORF-Wetterfrosch Marcus Wadsak gegen 19 Uhr mit einem Gewitter aus dem Osten zu rechnen, so zumindest die Prophezeiung via Twitter.

In Wien-Döbling herrscht Weltuntergangsstimmung. (Video: heute.at)

Tatsächlich stürmt es in vielen Teilen Wiens bereits, der Himmel ist schwarz gefärbt, es schüttet, blitzt und donnert ordentlich. Das Blitzradar zeigt, wie sich eine Gewitterzelle vom Osten in Richtung Wien bewegt (siehe Bildstrecke oben).

"Ein ausgeprägtes Höhentief nähert sich von Osten her Österreich an und labilisiert zusehends die Luft", informierten die Wetter-Experten von UBIMET schon am Morgen – und lagen mit der Vorhersage richtig. "Vor allem vom Waldviertel über Wien bis zum Neusiedler See fallen die Gewitter heftig aus. Dabei ist mit einer größeren Mengen kleinkörnigem Hagel, Starkregen und Sturmböen zu rechnen", so Florian Pfurtscheller vom UBIMET.

Wetter-Ausblick:

In der Nacht auf Mittwoch sind im Osten und im zentralen Bergland weitere Schauer und Gewitter möglich.

"Am Mittwoch hält der Einfluss des Höhentiefs an, jedoch verlagert es sich im Tagesverlauf in den Westen von Österreich, wodurch im ganzen Land Gewitter möglich sind. Im Vorfeld einer Kaltfront sind am Donnerstag weitere Schauer und kräftige Gewitter einzuplanen. Am Freitag nimmt hinter der Front der Luftdruck zwar rasch wieder zu, es bleibt aber unbeständig", informiert die UWZ.



+++ Der Artikel wird laufend aktualisiert. +++

