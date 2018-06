Warnstufe Rot! Schwere Gewitter im Anmarsch

Seit mehreren Tagen fegt ein gewaltiges Unwetter über Teile Österreichs. Vor allem in Kärnten und der Steiermark hinterlassen Starkregen und Hagel eine regelrechte Spur der Verwüstung.

Auch am Mittwoch hat es in der Alpenrepublik wieder ordentlich gekracht. Betroffen war unter anderem auch das Bundesland Niederösterreich. Etwa 250 Feuerwehrleute von 22 Wehren standen mit mehreren Großpumpen, Baggern und Radladern im Dauereinsatz. Auch in den Bezirken Mistelbach, Bruck, Tulln und Korneuburg schüttete es heftig, bei Schwechat hagelte es gar. - heute.at berichtete.

Rote Zonen auf Karte

Doch auch einen Tag nach den schweren Unwettern in Niederösterreich kommt das Land weiterhin nicht zur Ruhe. Stattdessen sorgen neue Unwetter-Warnungen für große Sorgen in der Bevölkerung.

Das wechselhafte Sommerwetter setzte sich bereits in der Früh fort. Zunächst hielten sich vor allem im östlichen Flachland bei mäßigem Ostwind hochnebelartige Wolken. Tagsüber lockerten die Wolken im Osten zwar allmählich auf, ehe die Quellwolken aber immer mächtiger wurden.

Das Wettervideo für Donnerstag, 7. Juni 2018:



Quelle: wetter.tv

Donnerstagabend ist nun erneut mit schweren Unwettern in Österreich zu rechnen. Betroffen davon sind vor allem der Süden der Alpenrepublik. In der Steiermark und Kärnten sind bereits wieder rote Zonen auf den Wetterkarten sichtbar. Für sie gilt akute Gewittergefahr.

Überflutungen und Muren

Im Raum Bad St. Leonhard und Wolfsberg (Lavanttal) werden bereits schwere Überflutungen und Muren gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind bereits vor Ort, die neuen Gewitter werden sie vermutlich wieder bis in die späten Nachtstunden auf Trab halten.

Extreme Unwetter legen Flugverkehr lahm

Auch in Deutschland wüten starke Unwetter. So sind viele Straßen überschwemmt und nach einem Blitzeinschlag im Bahnhof Frankfurt-Höchst kam es auch zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr. Zudem ist der Flugverkehr beeinträchtigt.

Am Frankfurter Flughafen mussten rund 100 Flüge ausfallen. Betroffen sind auch Verbindungen mit der AUA nach Graz und Salzburg, sowie mit der Lufthansa nach Wien und Linz.

Die Bilder des Tages

(red)