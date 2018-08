Hier brauchen Sie heute einen Regenschirm

Am Dienstag regnet es im Westen und Südwesten von Beginn des Tages an häufig und teils auch schauerartig verstärkt. Von St. Pölten und Graz ostwärts startet der Tag noch freundlich, ehe die Kaltfront mit Schauern und Gewittern am Vormittag auch diese Regionen überquert.

Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken vor allem nördlich der Alpen auf, die Schauertätigkeit geht allgemein zurück. Im Donauraum weht teils lebhafter West- bis Nordwestwind, dazu liegen die Höchstwerte von West nach Ost zwischen 18 und 28 Grad.

Schon Mittwoch kommt die Hitze zurück

Der Mittwoch hat wieder deutlich freundlicheres Sommerwetter zu bieten und startet voraussichtlich eine neue Hitzewelle. In den Nordalpen halten sich zu Beginn zwar Restwolken und aus der Nacht heraus fallen da und dort noch ein paar Tropfen, sonst startet der Tag aber schon mit zeitweiligem Sonnenschein.

Im weiteren Verlauf stellt sich im ganzen Land ein Mix aus Sonnenschein und Quellwolken ein, dabei bleibt es meist trocken. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind steigen die Temperaturen auf 21 bis 30 Grad, wobei es im Osten Niederösterreichs am wärmsten wird.

Kaum noch Schauer ab Donnerstag

Der Donnerstag verläuft meist von Beginn an sonnig, inneralpiner Nebel lichtet sich rasch. Im Tagesverlauf tauchen über den Bergen ein paar Quellwolken auf, diese bleiben aber meist klein und harmlos. Lediglich vom Brenner bis zur Saualpe besteht am Nachmittag ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

Im Donauraum weht teils mäßiger Ostwind, sonst ist der Wind kein allzu großes Thema. Dazu wird es sommerlich warm mit Nachmittagswerten zwischen 24 und 32 Grad.

Freitag läutet heißes Wochenende ein

Am Freitag scheint im ganzen Land von der Früh weg die Sonne, am Vormittag oft sogar noch ungetrübt. Anschließend bilden sich einige Quellwolken, die im Vorfeld einer Kaltfront besonders in Vorarlberg und Nordtirol zu ein paar Schauern und Gewittern heranwachsen können.

Sonst ist die Schauerneigung aus heutiger Sicht deutlich geringer und der Tag endet somit freundlich. In Vorarlberg kann der Westwind mäßig bis lebhaft auffrischen, sonst spielt der Wind keine Rolle. Mit 22 bis 33 Grad wird wieder sommerlich warm.

