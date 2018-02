So kommt der Schnee jetzt bis nach Wien

Es wird noch einmal richtig, richtig kalt: In den Nächten können die Temperaturen bald auf unter -25 Grad fallen, die Osthälfte des Landes wird wieder weiß. Das Wetter-Radar (s.o.) zeigt, wie sich die Schneedecke über Österreich ausbreitet.

Schon in der Nacht auf Dienstag erreicht der Schneefall Wien – Autofahrer sollten am Weg in die Arbeit mehr Zeit einplanen und besonders vorsichtig fahren. Von Unterkärnten über große Teile der Steiermark, in Niederösterreich sowie im Burgenland und der Bundeshauptstadt schneit es bis Freitag immer wieder und das bis in tiefe Lagen. "Die größten Neuschneemengen zeichnen sich in Summe im Weststeirischen Hügelland, in der Semmering-Wechsel-Region, in der Buckligen Welt und im Mittelburgenland ab", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Extreme Kälte möglich

Am Wochenende erreicht uns dann ein Schwall klirrend kalter Polarluft aus Nordosteuropa. Damit muss man spätestens am Sonntag überall mit Dauerfrost rechnen. Vielerorts kommen die Temperaturen auch tagsüber nicht mehr über -10 bis -5 Grad hinaus. Eisiger Nordostwind verschärft die Kälte zusätzlich. Sollten die Nächte in diesem Fall klar bleiben, drohen sogar Tiefstwerte von unter -25 Grad. Extrem kalt wird es in diesem Fall auch auf den Bergen, wo die Temperaturen in 2.000 m auf unter -20 Grad und in 3.000 m gar in Richtung -30 Grad sinken können.

