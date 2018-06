Tief sorgt wieder für wechselhaftes Wetter

Verbreitet geht es laut den Wetterexperten von UBIMET sonnig in den Tag, allerdings gibt es ein paar bewölkte Ausnahmen: So sind das Wald- und Mostviertel, die westliche Obersteiermark, das östliche Unterkärnten und der Großteil Oberösterreichs heute zunächst noch eher getrübt.

Im weiteren Verlauf entstehen generell immer mehr Quellwolken und am Nachmittag gehen in Vorarlberg und Nordtirol sowie von Unterkärnten bis zum Wechsel einige Regenschauer nieder. Auch Gewitter können dabei sein. Am Abend und in der Nacht regnet es dann zwischen dem Bodensee und der Eisenwurzen häufig und teils auch schauerartig verstärkt. Der Wind weht mäßig, in prädestinierten Lagen auch föhnig aus Nord bis Nordwest

Sommerlich warm

Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 29 Grad. Am kühlsten bleibt es dabei in manch höher gelegenem Tal in Vorarlberg, fast schon heiß wird es vom Weinviertel bis ins Nordburgenland.

Der Montag startet alpennordseitig mit vielen Wolken und verbreitet ist es nass. Im Rest des Landes scheint dagegen von der Früh weg häufig die Sonne. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auch in den zunächst trüben Regionen ein wenig auf, allerdings gehen weitere einzelne Schauer nieder. Nach Osten zu weht der Nord- bis Nordwestwind lebhaft bis kräftig und die Temperaturen erreichen 17 bis 28 Grad.

Am Dienstag halten sich vor allem in den Nordstaulagen einige Wolken und mitunter fallen hier noch ein paar Tropfen. Im Rest des Landes werden die Wolken nach einem freundlichen Beginn mehr und gebietsweise kann sich ein Schauer bilden. Wetterbegünstigt mit einigen Sonnenstunden ist es südlich des Hauptkamms und im Osten. Der Wind weht weiter mäßig bis lebhaft aus nördlicher Richtung, in prädestinierten Lagen auch föhnig und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 30 Grad.

(red)