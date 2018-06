Es bleibt kühl und nass – Neuschnee in den Bergen

Das herbstlich anmutende Wetter hat laut Experten von UBIMET nun seinen Höhepunkt erreicht. Über Nacht hat es in weiten Teilen des Landes kräftig geregnet und im Hochgebirge kamen oberhalb von 2.400 m einige Zentimeter Neuschnee hinzu.

Bereits in den vergangenen Nächten gab es immer wieder leichten Schneefall bis auf rund 2000 m herab. Doch in den letzten Stunden schneit es vor allem von den Zillertaler Alpen und den Hohen Tauern bis zum Hochkönig und dem Dachstein ergiebig. Schneeflocken gab es wieder bis etwa 2.000 m herab, nennenswerten Neuschnee aber erst oberhalb von 2.400 m.

Vor allem für die heimischen Gletscher ist so ein Wintereinbruch im Hochsommer ein Segen. Nachdem sie in den letzten Wochen unter den hohen Temperaturen litten und schon einiges an Schnee und Eis verloren haben, ist so eine kühle Phase eine Verschnaufpause.

Unbeständiges Wetter setzt sich fort

In den tieferen Lagen setzt sich das unbeständige und nass-kühle Wetter fort. Zu Beginn der neuen Woche fällt anfangs landesweit schauerartiger Regen. Im Laufe des Vormittags werden dann die trockene Phasen im Norden und Osten immer länger, aber auch im Rest des Landes nimmt die Schauerneigung mit der Zeit langsam ab. Am Nachmittag sind dann ein paar Auflockerungen samt einigen Sonnenstrahlen zu erwarten, der eine oder andere kurze Schauer – im Süden oft von Blitz und Donner begleitet – lauert aber immer im Hinterhalt.

Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordwest, inneralpin machen sich tagsüber föhnige Tendenzen wieder bemerkbar. Die Höchstwerte kommen nicht über 15 bis 22 Grad hinaus.

Bilder vom Neuschnee:

Neuschnee im Hochgebirge

Der Dienstag verläuft von Vorarlberg bis Kärnten bei einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken recht freundlich. Sonst bilden sich nach einem freundlichen Beginn im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken und besonders von Salzburg bis zum Alpenostrand gehen ein paar gewittrige Schauer nieder. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwind erwärmt sich die Luft auf 16 bis 25 Grad.

Am Mittwoch bleibt das Wetter zweigeteilt. Im Süden, im äußersten Osten sowie westlich von Innsbruck überwiegt zunächst der Sonnenschein und die durchziehenden Wolken bleiben vorerst harmlos. Von den Kitzbüheler Alpen bis zum westlichen Niederösterreich sowie in der Obersteiermark gehen hingegen recht verbreitet Schauer und Gewitter nieder. Ab dem Nachmittag breitet sich dann auch im Osten verbreitet Regen aus. Bei oft lebhaftem Nordwind werden 16 bis 26 Grad erreicht.

Das heutige Wetter im Video:

(Quelle: Ubimet)

