Hagel und Hochwasser –heute gewittrig und schwül

Im Tiroler Bezirk Kufstein löste ein heftiges Unwetter am Mittwochabend Überschwemmungen aus. Zuerst hagelte es wie wild, dann schüttete es wie aus Kübeln. Ein Bach in Wildschönau trat über die Ufer und überschwemmte die Straßen. Auch Keller wurden überflutet. Die Florianis standen im Dauereinsatz, größere Schäden soll das Unwetter aber zum Glück nicht gefordert haben.

Auch in Niederösterreich und Salzburg gingen Gewitter nieder. Strömender Platzregen sorgte etwa in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten für Überschwemmungen, "heute.at" berichtete.

Ebenso in Teilen der Steiermark gab es nächtliche Gewitter mit teils Hagel, wie die Blitzkarte von heute Nacht zeigt:

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt noch am Donnerstag vor schlimmen Gewittern rund um Graz. Für Weiz, St. Radegund bei Graz, Semriach und Grau-Umgebung gilt die Warnstufe Rot.

Was erwartet uns?

Der Donnerstag startet laut UBIMET verbreitet bewölkt und im Bergland und im östlichen Flachland gehen schon in der Früh lokale Regenschauer nieder. Tagsüber lockern die Wolken etwas auf und die Sonne zeigt sich, in weiterer Folge sind aber verbreitet Schauer und Gewitter einzuplanen. Lokal besteht dabei die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Hagel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung und die Luft erwärmt sich auf schwülwarme 18 bis 26 Grad.

Mit Drehen der Strömung auf Süd kündigt sich am Wochenende die erste hochsommerliche Wetterphase in diesem Jahr an.

Am Freitag scheint in Vorarlberg und Tirol oftmals die Sonne, hier ist die Gewitterneigung nur gering. In den übrigen Regionen sind hingegen bereits am Vormittag Schauer und Gewitter zu erwarten, die am Nachmittag zahlreicher und kräftiger werden. Besonders im Osten besteht örtlich wieder die Gefahr von kleinräumigen Überschwemmungen. Der Wind weht nur schwach.

Der Samstag bringt nach Auflösung von etwaigen Restwolken zunächst einige Sonnenstunden. Im Tagesverlauf entstehen im östlichen Berg- und Hügelland sowie im Südosten wieder Quellwolken. Am Nachmittag gehen dann vom Bergland Kärntens über die Steiermark bis zum östlichen Flachland einzelne Schauer oder Gewitter nieder.

Am Sonntag steigen die Temperaturen bereits wieder auf bis zu 30 Grad.

