10 Grad weniger: Jetzt kommt große Abkühlung

Am Donnerstag erreicht Österreich eine Kaltfront. Schon zu Tagesbeginn ist außer im äußersten Osten und Südosten mit schauerartigem Regen zu rechnen.

"Im Laufe des Tages verlagert sich die Front mit zahlreichen Schauern nach Südosten weiter, südlich des Alpenbogens sind auch Gewitter mit von der Partie. In Großteil Kärntens und der Steiermark setzt sich am Nachmittag anhaltender und teils kräftiger Regen ein", so UBIMET-Meteorologe Martin Templin.

Im Laufe des Nachmittags trocknet es von Vorarlberg bis ins Waldviertel wieder ab und die Wolken lockern auf. Der Westwind weht mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen erreichen 9 bis 19 Grad, am wärmsten noch im Südosten. In Wien sind mit Tageshöchstwerten von 15 Grad zu rechnen – das sind 11 Grad weniger als noch am Mittwoch.

Nach kurzer Abkühlung geht es wieder bergauf

So schnell der Temperatursturz uns erreicht, so rasch klettern die Temperaturen auch wieder nach oben. So soll sich das Wochenende bereits wieder deutlich freundlicher präsentieren. "Am Freitag steigt der Luftdruck aber rasch wieder an. Am Wochenende vertieft sich über Südwesteuropa ein Trog, mit dem der Alpenraum sich erneut in einer südwestlichen Höhenströmung befindet und erneut milde, labile Luftmassen nach Mitteleuropa gelangen", so Templin.

Für Wien sind am Samstag schon wieder 25 Grad, für Sonntag gar 27 Grad prognostiziert.

