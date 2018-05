Hagel, Starkregen: Auch heute Unwetter-Gefahr

Der heutige Dienstag verläuft unter Südföhneinfluss vielfach sonnig, dazu wird es sommerlich warm. Die meiste Zeit über scheint die Sonne, lediglich vom Rheintal übers Flachgau bis nach Mittelkärnten ziehen von der Früh weg Wolken durch. Am Nachmittag ändert sich das: Es sind dann ausgehend vom Berg- und Hügelland fast überall Schauer und Gewitter einzuplanen – vor allem die schon "vorgeschädigten" Gebiete sind erneut besonders gefährdet, warnt die Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich".

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Gefahr von Hagel und Überflutungen

Demnach müssen sich das südliche Burgenland, Teile von Kärnten und der Steiermark sowie das westliche Waldviertel und das Mühlviertel erneut auf Unwetter einstellen. "Punktuell kann es 100 Liter runterkübeln", so die AWÖ. Gebiete, die in den vergangenen Tagen und Wochen bereits überflutet wurden, sind auch heute gefährdet. Die Erde kann vielerorts kein Wasser mehr aufnehmen.

In der Weststeiermark besteht Sturzflutgefahr, während das Waldviertel erneut mit Hagelschauern rechnen muss.

Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei teils lebhaftem, föhnigem Wind aus Süd bis Südost zwischen 20 und 30 Grad mit den höchsten Werten an der Alpennordseite.

Keine Entwarnung

Am Mittwoch gehen laut UWZ aus der Nacht heraus zwischen dem Flachgau und Mühlviertel einzelne Schauer nieder. Im Rest des Landes startet der Tag abgesehen von Nebelfeldern sonnig und auch trocken. Im weiteren Verlauf klingt der morgendliche Niederschlag ab, allerdings entstehen um die Mittagszeit im Bergland sowie vom Waldviertel bis in die Südoststeiermark Schauer und teils kräftige Gewitter.

Der Donnerstag startet mit einigen Nebelfeldern oder Restwolken. Nach deren Auflösung scheint die Sonne verbreitet. Im Laufe des Tages entstehen erneut Quellwolken und in weiterer Folge Regenschauer und teils auch kräftige Gewitter. Am ehesten trocken ist es noch im Weinviertel und den südlichen Beckenlagen.

Empfohlene Schutzmaßnahmen bei Unwettern:

* Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf.

* Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

* Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände.

* Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

* Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein.

* Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

* Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an.

* Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.

* Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.

Hier geht's zu den aktuellen Wetter-News >>>

Im Video: Punktuell kann es Regengüsse, Hagel und Unwetter geben:



(red)